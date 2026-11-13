AfD stellt Thomas Berthold als Bundespräsidentschaftskandidat auf

Die AfD plant, Fußball-Weltmeister Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten zu nominieren. Die Entscheidung fällt am Samstag auf der Konferenz des Bundesvorstands.

Die Alternative für Deutschland (AfD) beabsichtigt, den ehemaligen deutschen Nationalspieler Thomas Berthold als Kandidaten für das Amt des Bundespräsident en aufzustellen. Dieser Schritt markiert eine deutliche strategische Wende innerhalb der Partei, die in der Vergangenheit bereits mit kontroversen Figuren im Präsidentschaftswahlkampf operierte. Die formale Nominierung soll jedoch nicht sofort erfolgen, sondern ist für eine spezifische politische Versammlung vorgesehen. Die offizielle Beratung und Entscheidung darüber fällt erst am Samstag bei einer Konferenz des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden der Partei.

Strategische Neuausrichtung der AfD

Thomas Berthold bringt ein breites Spektrum an öffentlicher Wahrnehmung und medialer Präsenz in die Diskussion ein. Als populäre Figur aus dem Sport könnte seine Nominierung gezielt genutzt werden, um die Reichweite der AfD über das eigene politische Lager hinaus zu erweitern. Die Entscheidung steht im engen Kontext der bevorstehenden Bundesversammlung, die am 30. Januar zusammentritt. Dort wird der offizielle Kandidat der Partei für das höchste repräsentative Amt in Deutschland gewählt. Die interne Abstimmung dient dazu, Einigkeit in der Partei zu demonstrieren und den Prozess der Kandidatensuche abzuschließen, bevor die öffentliche Kampagne beginnt.

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Kontinuität zu früheren Nominierungen

Die geplante Nominierung von Berthold folgt einem Muster, das die AfD bereits in der Vergangenheit etabliert hat. Bei der Bundesversammlung 2022 hatte die Partei Max Otte, den früheren Chef der Werte-Union, aufgestellt. Diese Entscheidung führte zu erheblichen Spannungen, da Otte gleichzeitig in der CDU aktiv war. Er wurde daraufhin aus der CDU ausgeschlossen, um Doppelmitgliedschaften und Konflikte mit der Mutterpartei zu vermeiden. Der Wechsel von Otte zu Berthold zeigt, dass die AfD weiterhin bereit ist, Kandidaten aus anderen politischen oder gesellschaftlichen Bereichen zu rekrutieren, die jedoch nicht traditionell in der Partei verwurzelt sind. Beide Fälle illustrieren die Tendenz der AfD, externe Prominenz für politische Ämter zu nutzen.

Politische Haltung und öffentliche Auftritte

Thomas Berthold ist in der öffentlichen Debatte vor allem durch seine kritische Haltung gegenüber der Regierungspolitik in den letzten Jahren aufgefallen. Er äußerte sich wiederholt scharf zu den Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie. In einer Rede bei einer Veranstaltung von "Querdenken 711" in Stuttgart erklärte Berthold, dass sein Vertrauen in die politische Führung bei "unter Null" angekommen sei. Diese Aussage unterstreicht die Nähe zu Bewegungen, die die staatlichen Vorgaben massiv hinterfragen. Berthold charakterisierte die Einschränkungen als "völlig überzogen", was er 2020 der Deutschen Presse-Agentur gegenüber betonte. Solche Positionen sind für eine Kandidatur auf hohem Staatsamt ungewöhnlich und werden wahrscheinlich zu weiteren Kontroversen führen.

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Biografische Einordnung und beruflicher Werdegang

Neben seiner politischen Meinung prägt Bertholds sportliche Karriere sein öffentliches Bild. Er ist ein erfolgreicher Fußballspieler, der 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Italien wurde. Seine Vereinsstationen umfassen bedeutende deutsche Clubs, darunter Eintracht Frankfurt, der FC Bayern und der VfB Stuttgart. Insgesamt bestritt er 62 Länderspiele für die nationale Auswahl. Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Sport und der Medienlandschaft verbunden. Er war unter anderem als Manager von Fortuna Düsseldorf tätig und arbeitete für mehrere Fernsehsender sowie Zeitschriften als Experte. Diese berufliche Vielseitigkeit unterscheidet ihn von vielen anderen politischen Kandidaten, die meist einen akademischen oder journalistischen Hintergrund haben.

Auswirkungen auf die kommende Präsidentschaftswahl

Die Nominierung von Berthold hat das Potenzial, die Dynamik der kommenden Präsidentschaftswahl zu verändern. Als Kandidat repräsentiert er nicht nur die AfD, sondern auch eine bestimmte Strömung der öffentlichen Meinung, die sich von der etablierten Politik abgrenzt. Seine Vergangenheit als Weltrangierter und sein Engagement bei kontroversen Veranstaltungen machen ihn zu einer polarisierenden Figur. Die Entscheidung des Bundesvorstands am Samstag wird daher nicht nur eine interne Angelegenheit sein, sondern auch Signale an die Wählerschaft senden. Es bleibt abzuwarten, wie die anderen Parteien auf diese Nominierung reagieren werden und welche strategischen Gegenmaßnahmen sie ergreifen. Die Bundesversammlung am 30. Januar wird somit zu einem zentralen Datum in der deutschen Politik dieses Jahres.