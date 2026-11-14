Die AfD nominiert Ex-Fußballer Thomas Berthold für das Amt des Bundespräsidenten. Gegenkandidatin ist Ilse Aigner, die breite Unterstützung genießt. Berthold gilt als chancenlos.

Die Alternative für Deutschland hat den ehemaligen Fußballnationalspieler Thomas Berthold offiziell als ihre Kandidatin für das Amt des Bundespräsident en nominiert. Die Bundessprecher der Partei, Tino Chrupalla und Alice Weidel, gaben diese Entscheidung am Samstag in einem gemeinsamen Statement bekannt. Damit reagiert die AfD auf die bevorstehende Präsidentenwahl und positioniert sich im politischen Wettbewerb um das repräsentative Staatsamt.

Bertholds Nominierung und Strategie der AfD

Tino Chrupalla und Alice Weidel begründeten die Wahl ihres Kandidaten damit, dass man bewusst auf einen Bewerber ohne Parteibuch setze. Das Ziel dieser Strategie sei es, einen echten Neustart an der Spitze des Staates zu ermöglichen. In der Erklärung hieß es, Thomas Berthold sei eine Persönlichkeit aus der Mitte der Gesellschaft, die in der Lage sei, alle Deutschen zu vertreten. Dies verdeutlicht den Ansatz der AfD, eine Figur zu präsentieren, die über parteipolitische Grenzen hinweg Akzeptanz finden soll, obwohl sie selbst die Partei stark dominiert.

Also read AfD will wohl Fußballweltmeister Thomas Berthold bei Bundespräsidentinnen-Wahl aufstellen

Ilse Aigner als favorisierte Gegenkandidatin

Gegenüber Berthold steht mit großer Wahrscheinlichkeit Ilse Aigner als der stärkste Konkurrent um das Amt. Die Kandidatin der Union wird sowohl von der CDU/CSU als auch von den Grünen und der SPD unterstützt. Dies verleiht ihr ein erhebliches Gewicht in der Wahl durch die Bundesversammlung. Experten und Medien einschätzungen nach gilt Aigner als die größte Chance auf das Amt, während Berthold selbst in den Prognosen als chancenlos beschrieben wird. Die breite Koalition der Unterstützer für Aigner unterstreicht die politische Isolation der AfD in diesem Wahlprozess.

Vergangenheit und kontroverse Äußerungen

Die Nominierung von Thomas Berthold ist nicht unumstritten, da der 62-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach für Diskussionen gesorgt hat. Seine politische Haltung und seine öffentlichen Auftritte stehen im Widerspruch zu den Werten einer repräsentativen Funktion. Besonders in der Vergangenheit hat er Positionen bezogen, die von weiten Teilen der politischen Landschaft und der Wissenschaft abgelehnt werden. Diese historische Belastung ist ein zentraler Kritikpunkt an seiner Kandidatur.

Advertisement

Im Jahr 2020 trat Berthold als Redner auf einer Demonstration der sogenannten Querdenker-Bewegung auf. Bei dieser Veranstaltung, die im Kontext der Corona-Pandemie stattfand, bezog er eindeutig Stellung gegen die damaligen Maßnahmen der Bundesregierung. Sein Auftritt dort markiert einen wichtigen Punkt in der öffentlichen Wahrnehmung seiner politischen Ausrichtung und hat sein Image als unparteiische Figur aus der Mitte der Gesellschaft infrage gestellt.

Zusätzlich zu seinem Auftritt auf der Querdenker-Demo hat Berthold in der Vergangenheit Aussagen getätigt, die wissenschaftlichen Konsens leugnen. Er bezeichnete das SARS-CoV-2-Virus öffentlich als eine einfache Grippe. Solche Minimierung der Pandemiegefahr stand im direkten Widerspruch zu den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden und der medizinischen Fachwelt zu diesem Zeitpunkt.

Attacken auf Gesundheitsminister Lauterbach

Zu den schwerwiegendsten Vorwürfen in Bezug auf Bertholds vergangene Statements zählen seine persönlichen Angriffe auf die politische Führung im Gesundheitswesen. Er äußerte den Verdacht, dass der damalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach an einem psychologischen Problem leide. Darüber hinaus unterstellte Berthold Lauterbach, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Diese Beschuldigungen wurden als haltlos und als Versuch der personalisierten Diffamierung gewertet.

Die Kombination aus der Nominierung eines Kandidaten mit solchen kontroversen Hintergrund und der daraus resultierenden geringen Gewinnchance verdeutlicht die strategische Positionierung der AfD. Während Ilse Aigner durch breite parteiübergreifende Unterstützung als klare Favoritin gilt, präsentiert sich die AfD mit Thomas Berthold als Außenseiter, der bewusst Provokation und einen Bruch mit dem politischen Establishment sucht. Die weitere Entwicklung der Wahl wird durch diese Polarisierung geprägt sein.