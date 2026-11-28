Die AfD ist zu großen Teilen Russland sehr gewogen. Zudem will die Partei gegen erneuerbare Energien zu Felde ziehen. Da käme die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen gerade recht. Zeitnahe Verhandlungen darüber will Parteichefin Weidel jedoch nicht führen.

Sie sind offenbar die beiden Pole in der Debatte um die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen an Deutschland: Alice Weidel und Markus Frohnmaier. Die AfD ist zu großen Teilen Russland sehr gewogen.

Zudem will die Partei gegen erneuerbare Energien zu Felde ziehen. Da käme die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen gerade recht. Zeitnahe Verhandlungen darüber will Parteichefin Weidel jedoch nicht führen. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel distanziert sich von Plänen in den Reihen ihrer Partei, mit russischen Vertretern über künftige Gaslieferungen zu sprechen.

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Weidel werde an einem in Abu Dhabi geplanten Treffen nicht teilnehmen, erklärte ihr Büro auf eine Reuters-Anfrage.