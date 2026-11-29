AfD-Chef Chrupalla rechnet damit, dass sein Parteigenosse Ulrich Siegmund Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt wird. Im »Handelsblatt«-Interview spricht er zudem von einem »Schritt zur Normalisierung« zwischen deutschen Unternehmen und seiner Partei.

sagte Chrupalla, er gehe »fest davon aus, dass die Wahl gelingen wird. Wenn nicht im ersten Wahlgang, dann im zweiten oder dritten«. Siegmund benötigt in den ersten beiden Wahlgängen eine absolute Mehrheit und dafür drei Stimmen aus anderen Fraktionen.

Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Die CDU hatte ihrerseits im Oktober beschlossen, den Plenarsaal bei den ersten beiden Wahlgängen zu verlassen. Chrupalla betonte gegenüber dem »Handelsblatt« dennoch, er habe mit einigen CDU-Abgeordneten und dem BSW gesprochen. »Da werden am Ende inhaltliche Überschneidungen und vielleicht auch Kompromisse entscheidend sein«, so der AfD-Politiker.

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Am Samstag lehnte das BSW beim Parteitag in Dresden eine schärfere Abgrenzung zur AfD ab. ( Die Partei, die in Sachsen-Anhalt laut Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem, auf Bundesebene als rechtsextremer Verdachtsfall gilt, ging bei der Landtagswahl im September mit 44 Prozent der Stimmen klar als stärkste Kraft hervor. Am 8. Dezember will sich Siegmund zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt wählen lassen.