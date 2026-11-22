Die AfD erreicht laut INSA-Umfrage mit 28 Prozent ihren vorläufigen Höhepunkt. Experten sehen Stimmenverluste wahrscheinlich, während die Union durch Innenminister Dobrindt an Boden gewinnt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat nach monatelangem Aufwind in den Umfragen scheinbar eine Obergrenze erreicht. Während die Partei zuvor einen Spitzenwert von 30 Prozent verzeichnen konnte, deutet die aktuelle Entwicklung auf einen Stillstand oder sogar leichte Verluste hin. Die Unionsparteien haben die AfD in diesem Prozess längst abgehängt, was eine signifikante Verschiebung im politischen Kräfteverhältnis im Vorfeld der anstehenden Wahlen markiert.

Aktuelle Umfrageergebnisse zeigen Stagnation

Laut der neuesten Erhebung des Instituts INSA liegt die AfD aktuell bei 28 Prozent. Dieser Wert stellt einen Rückgang gegenüber den 30 Prozent dar, die die Partei Ende Oktober noch erreicht hatte. Auch bei den Meinungsforschern von Forsa ist seit September ein Rückgang von zwei Prozentpunkten zu verzeichnen. Diese Datenlage bestätigt den Eindruck, dass der bisherige Höhenflug der rechtspopulistischen Partei vorerst gestoppt ist.

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Ein weiterer wichtiger Indikator ist das INSA-Beliebtheitsranking. Die AfD-Chefin Alice Weidel hat dort von Rang 4 im Mai auf Rang 13 Mitte November deutlich an Zustimmung verloren. Dieser Rückgang im Sympathiewert der Parteispitze könnte ein Frühindikator für die allgemeine Stimmungslage unter der Wählerschaft sein und zeigt, dass die persönliche Ausstrahlung der Führungspersonen an Kraft verliert.

Experten analysieren Gründe für den Einbruch

Der Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner von Mentefactum sieht erste Anzeichen dafür, dass die AfD ihren Umfragehöhepunkt erreicht hat. Er äußert die Einschätzung, dass Stimmenverluste wahrscheinlicher sind als weitere Gewinne. Als Hauptgrund nennt er die maximale Auslastung der Unzufriedenheit: Die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung ist bereits so groß wie nie zuvor, sodass kaum noch Raum für eine noch stärkere Enttäuschung besteht, die der AfD zugutekommen könnte.

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Zusätzlich kommt eine verschärfte Konkurrenzsituation durch die Union hinzu. Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU werde von Experten als der durchsetzungsfähigste Minister eingestuft, der genau für die Themen zuständig ist, die traditionell der AfD als Stärke dienen. Da er für Sicherheit und Migration zuständig ist, gilt er als echter Konkurrent für die AfD und zieht potenzielle Wähler ab, die zuvor die rechtspopulistische Partei gewählt hätten.

Wahlbereitschaft erreicht ihren Höhepunkt

Ein weiterer struktureller Faktor ist die hohe Wahlbereitschaft der Bevölkerung. Das Reservoir an Nicht-Wählern, aus dem die AfD in der Vergangenheit ihre Wähler rekrutiert hat, sei nahezu ausgeschöpft. Wenn nahezu alle potenziellen Wähler bereits entschieden haben oder zur Wahl gehen, wird es schwieriger, zusätzliche Stimmengewinne zu erzielen. Die Partei muss sich daher nun gegen etablierte Wähler der Union durchsetzen.

Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation der aktuellen Zahlen. Umfragen seien immer nur eine Momentaufnahme. Die aktuellen Befragungen zeigten lediglich, dass nicht jeder Sympathisant der AfD automatisch als Stammwähler gelten kann. Dies unterstreicht die volatile Natur der aktuellen politischen Landschaft.

Positionen der Beteiligten und Zukunftsausblick

Innerhalb der AfD blickt man gelassen auf die aktuellen Umfragewerte. Ein AfD-Politiker betonte, dass Ausschläge nach unten oder oben im politischen Alltag normal seien. Man werde erst reagieren, wenn sich der Trend verfestige. Dies deutet darauf hin, dass die Partei intern die aktuelle Schwächephase als temporär einstuft und auf eine langfristige Strategie setzt.

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Dennoch bestätigen mehrere Experten die Tendenz zur Schwächung. Binkert stellte fest, dass die AfD in den vergangenen Wochen im Sonntagstrend, bei potenziellen Wählern und bei sicheren Stimmen verloren habe. Die Partei ist insgesamt schwächer geworden. Diese Entwicklung stellt eine klare Abweichung von der früheren Dynamik dar und könnte langfristige Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung der Partei haben.