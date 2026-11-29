Nach einer Polizeirazzia in Dresden unterstützen AfD und Dynamo-Ultras die Demonstranten. Die Politik spricht von einer Machtdemonstration und einer Spaltung der Gesellschaft.

Die Stadt Dresden steht im Mittelpunkt einer hitzigen politischen Debatte, nachdem es zu einer großen Polizei razzia gekommen ist. Dabei ging die Ordnungsbehörde gegen Mitglieder der Dynamo-Ultras vor, was auf massive Proteste und mediale Aufmerksamkeit gestoßen ist.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich unmittelbar nach dem Vorfall klar auf die Seite der inhaftierten oder bedrängten Ultras geschlagen. Parteichef Maximilian Krah oder seine Stellvertreter, insbesondere Björn Höcke oder Tino Chrupalla, distanzieren sich scharf von der Vorgehensweise der Ermittlungsbehörden.

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Partei führt den Konflikt weiter voran

Die AfD nutzt den Vorfall in der sächsischen Landeshauptstadt konsequent für ihre politische Agenda. Sie wirft den Sicherheitsbehörden vor, gezielt gegen bestimmte Gruppen vorzugehen, anstatt die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten. Die Partei positioniert sich dabei als Verteidiger der betroffenen Gruppen.

Durch die direkte Unterstützung der Ultras will die AfD ihre Basis mobilisieren und neue Wähler ansprechen. Die enge Verzahnung der Partei mit der Szene ist dabei ein zentraler Punkt der Strategie. Die AfD sieht sich als Stimme derer, die sich durch die staatlichen Maßnahmen benachteiligt fühlen.

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Chrupalla spricht von Machtdemonstration

Björn Chrupalla, das politische Gewicht der AfD im Bund, hat den Vorfall in Dresden als reine Machtdemonstration der Regierung und der Polizei charakterisiert. Er betonte, dass die Maßnahmen nicht der Verbrechensbekämpfung dienten, sondern der Einschüchterung der Zivilbevölkerung.

Chrupalla forderte in einer öffentlichen Erklärung eine sofortige Überprüfung der rechtlichen Grundlagen des Vorgehens. Er erklärte, dass die Grenze zwischen demokratischer Polizeiarbeit und staatlicher Willkür in Dresden überschritten worden sei. Diese Sichtweise findet in der eigenen Partei großen Anklang.

Perspektiven und weitere Schritte

Rechtliche Schritte stehen nun im Raum, da die betroffenen Ultras und die AfD auf Unterstützung durch Anwälte zählen. Es wird erwartet, dass Klagen gegen die Durchsuchungsbeschlüsse und Festnahmen eingereicht werden. Die AfD kündigte an, das Thema dauerhaft auf die politische Agenda zu setzen.

In Dresden selbst bleibt die Lage angespannt. Die Polizei versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten, während die Protestbereitschaft der Szene hoch ist. Die Debatte um die Rolle der Polizei und den Umgang mit politischen Gruppen wird sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter verschärfen.