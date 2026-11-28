Berlin braucht in den nächsten Jahren Dutzende neue Staatsanwälte. Ob ein rot-grün-roter Senat die Suche erschweren oder erleichtern würde, zeigt eine Umfrage.

Berlin braucht in den nächsten Jahren Dutzende neue Staatsanwälte. Ob ein rot-grün-roter Senat die Suche erschweren oder erleichtern würde, zeigt eine Umfrage. Würden Sie für ein Bundesland arbeiten, wenn dort die AfD regiert?

Für Sachsen-Anhalt wäre dazu nur etwa jeder achte befragte Nachwuchsjurist bereit. In Berlin könnte sich auch mit der Linken im Senat mehr als die Hälfte einen Job beim Land vorstellen. Das zeigt eine Umfrage der juristischen Lernplattform Jurafuchs unter 1081 Studierenden, Rechtsreferendaren und weiteren juristischen Nachwuchskräften. In Berlin verhandelt die Linke seit Anfang November mit Grünen und SPD über eine gemeinsame Regierung.

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In Sachsen-Anhalt fällt der Anteil derer, die sich eine Stelle im Landesdienst vorstellen können, von 38,9 Prozent ohne AfD in der Regierung auf 13,2 Prozent mit ihr. Das sind 25,7 Prozentpunkte weniger. In Berlin geht der Anteil bei einer Regierungsbeteiligung der Linken von 62,1 auf 54,3 Prozent zurück, ein Minus von 7,8 Prozentpunkten. Carl-Wendelin Neubert, Mitgründer von Jurafuchs, verweist auf Anfrage der Berliner Zeitung auf die Einstufung des AfD-Landesverbands in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistisch durch den dortigen Verfassungsschutz.