AfD verliert Markenstreit vor EU-Markenamt: Logo- und Namensrechte fallen weg

Das Europäische Markenamt hat die Beschwerde der AfD abgewiesen. Die Partei verliert den Schutz für ihr Logo und Kürzel auf Waren, da keine ernsthafte Nutzung nachgewiesen wurde.

Die Alternative für Deutschland (AfD) hat einen entscheidenden juristischen Rückschlag im Streit um die Markenrecht e ihres Logo s und des Namenskürzels "AfD" hinnehmen müssen. Das Europäische Markenamt ( EUIPO) hat die Berufung der Partei gegen frühere Löschungsbescheide endgültig abgewiesen. Damit sind die kommerziellen Schutzrechte der Partei auf Unionsebene erloschen, was weitreichende Folgen für die politische Kommunikation und Merchandising-Aktivitäten haben kann.

AfD scheitert mit Beschwerde am EUIPO

Am vergangenen Donnerstag entschied die erste Beschwerdekammer des EU-Markenamts in Alicante in Spanien in zwei parallelen Verfahren gegen die AfD. Die Aktenzeichen lauten R 2229/2025-1 und R 2230/2025-1. Die Kammer wies die Beschwerden der Partei zurück und bestätigte damit die ursprüngliche Entscheidung der Löschungsabteilung vom Oktober letzten Jahres. Diese hatte erklärt, dass die Wortmarke "AfD" sowie die Bildmarke mit dem Parteilogo verfallen seien. Der Verfall beruht auf dem Fehlen einer ernsthaften Benutzung der angefochtenen Marken im Sinne des europäischen Markenrechts.

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Fehlende ernsthafte Nutzung als Kernproblem

Der Ausgang des Verfahrens geht auf einen Antrag der Berliner Anwaltskanzlei Lubberger Lehment Rechtsanwälte Partnerschaft zurück, die im September 2023 beim EUIPO die Löschung von insgesamt drei Marken der AfD beantragt hatte. Der zentrale Grund hierfür war das Argument, die AfD habe keine ausreichende ernsthafte Benutzung der Marken nachgewiesen. Das Markenamt führte aus, dass die Verwendung des Logos auf Produkten wie Bieröffnern, Schlüsselanhängern, Feuerzeugen, Kugelschreibern und USB-Sticks primär der parteipolitischen Werbung diene. Es kennzeichne diese Waren nicht als eigene Produkte der AfD im wirtschaftlichen Sinne. Viele dieser Artikel wurden bei sogenannten Bürgerdialogen verteilt, anstatt über reguläre Handelswege an die Allgemeinheit verkauft zu werden.

Widerlegung der AfD-Argumentation durch Kaufdaten

Die AfD hatte sich zuvor siegessicher gezeigt und gegenüber Medien erklärt, man werde Beschwerden einlegen und sei zuversichtlich, dass die Entscheidungen geändert werden würden. Die Partei argumentierte, ihre Fanartikel seien über einen Online-Shop für jedermann erhältlich und mindestens 70 Prozent der Bestellungen kämen von Privatpersonen. Doch die Beschwerdekammer ließ sich von diesen Angaben nicht überzeugen. Aus den vorgelegten Daten ging hervor, dass große Mengen an Waren von Parteifunktionären in großen Stückzahlen gekauft und anschließend als Werbeartikel verteilt wurden. So entfielen beispielsweise 31.115 AfD-Kugelschreiber auf nur 28 Bestellungen und 12.366 AfD-Feuerzeuge ebenfalls auf 28 Bestellungen. Dies sprach gegen eine echte Marktnutzung.

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Weitere gelöschte Marken und Rechtslage

Neben den beiden Logo-Marken ist auch die Löschung der dritten Marke rechtskräftig, da die AfD entgegen ihrer Ankündigung gegen diese Entscheidung keine Beschwerde eingelegt hat. Diese Löschung betrifft den Markenschutz der AfD für Zeitschriften und Bücher, Internetkommunikation sowie Bildungsangebote und Veranstaltungen. Nicht betroffen von der aktuellen Entscheidung sind jedoch die reinen Namensrechte der AfD. Es geht ausschließlich um die kommerzielle Nutzung als Marke für Waren und Dienstleistungen. Die AfD hatte sich Rechte unter anderem für Schulranzen, Babyschlafsäcke, Büsten aus Edelmetall, Dreiräder und Fallschirme gesichert, die nun nicht mehr geschützt sind.

Zukünftige Auswirkungen auf die AfD

Obwohl die AfD ihren Namen oder ihr Logo weiterhin verwenden darf, wird es für die Partei laut Expertenmeinung schwerer bis unmöglich, anderen Parteien oder Privatpersonen zu verbieten, das Partei-Logo oder Kürzel auf T-Shirts oder anderen Produkten zu drucken. Dies gilt insbesondere für Gegner der AfD, die ähnliche Strategien nutzen könnten. Gegen die Entscheidung des EUIPO besteht noch die Möglichkeit, vor dem Europäischen Gericht Klage zu erheben. Die Pressestelle der AfD äußerte sich dazu nicht und betonte lediglich, dass das Logo und der Name weiterhin umfassend durch zahlreiche deutsche Marken und das Namensrecht geschützt seien. Zu weiteren markenrechtlichen Fragen gab die Partei keine Auskunft.