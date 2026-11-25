AfD-Fraktionschef Chrupalla hat zum Auftakt der Generaldebatte im Bundestag den Haushaltsentwurf für 2027 in scharfer Form kritisiert. Chrupalla sagte, man verzeichne einen Höchststand der Neuverschuldung. Wörtlich sprach er von 'Ausgabensucht'.

Bundeskanzler Merz werde als Kanzler der Insolvenz in die Geschichtsbücher eingehen. Chrupalla betonte, mit buchhalterischen Tricks und Sondervermögen ließen sich keine Reformen umsetzen. Statt hoher Verteidigungsausgaben seien Investitionen in Bildung und Infrastruktur nötig.

Der von der Regierung vorgelegte Schuldenhaushalt müsse mit einer Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht verhindert werden, erklärte Chrupalla. Bundeskanzler Merz räumte in seiner Erwiderung auf Chrupalla ein, dass die Aufstellung des Haushalts"keinen Schönheitspreis" verdient habe. Deutschland befinde sich aber geopolitisch, wirtschaftlich und demografisch in einer kritischen Lage. An den geplanten Reformen der sozialen Sicherungssysteme führe kein Weg vorbei.

Also read AfD-Remigration: Chrupalla nennt 2,6 Millionen, Höcke prüft

Merz betonte erneut die Notwendigkeit der Unterstützung der Ukraine im russischen Angriffskrieg. Russland eskaliere an allen Fronten - und auch in Deutschland. Ähnlich äußerte sich der Fraktionsvorsitzende der SPD, Miersch. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, bezeichnete den Haushalt als unseriös.

Advertisement

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Reichinnek, sprach von einem sozialen Kahlschlag und einer grenzenlosen Aufrüstung. Der Haushalt für 2027 sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 560 Milliarden Euro vor. Dabei sind etwa 210 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant.