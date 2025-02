AfD-Wähler: Nicht immer was man denkt - Alice Weidel als Kanzlerin im Fokus

Eine Umfrage zeigt, dass das Bild von AfD-Wählern nicht immer zutreffend ist. Der Fokus liegt auf der Popularität von Alice Weidel als Kanzlerkandidatin.

Viele Menschen haben wahrscheinlich ein festes Bild von den AfD- Wähler n im Kopf. Umfrage ergebnisse zeigen jedoch, dass dies nicht unbedingt zutrifft. Und wer Alice Weidel als Kanzlerin bevorzugt, ist vielleicht überraschend. Bis zu ein Fünftel der Deutschen neigt bei der Bundestagswahl am 23. Februar dazu, für die in Teilen rechtsextreme AfD zu stimmen - so zeigt es zumindest der Blick- Umfrage .

Der Befürworter lebt demnach nicht im Osten, sondern im Westen Deutschlands und außerhalb der Großstädte. Die meisten Anhänger sind männlich, konfessionslos und haben eine pessimistische Erwartung hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Sie schreiben aber sowieso keiner Partei wirtschaftliche Kompetenz zu. Bemerkenswert: Nur etwas mehr als die Hälfte der AfD-Unterstützer gibt an, politisch rechts eingestellt zu sein. 43 Prozent ordnen sich dagegen in der politischen Mitte ein. Die detaillierten Ergebnisse können Sie der unten stehenden Grafik entnehmen. Die Strukturdaten der ersten Grafik beziehen sich nur auf Befragte, die angaben, die AfD zu unterstützen. Die Werte der einzelnen Kategorien ergeben daher in der Summe 100 Prozent und damit ein Gesamtbild. Die Daten in der zweiten Grafik sind dagegen Präferenzwerte für Alice Weidel. Sie zeigen, wie groß die Zustimmung für die Kandidatin innerhalb der einzelnen Gruppen ist.Wer AfD-Kandidatin Alice Weidel als Kanzlerin möchte, ist von allen vier Kandidaten zu bevorzugen, darunter mehr Männer als Frauen. Im Osten Deutschlands möchte demnach ein Viertel am liebsten Weidel als Regierungschefin sehen, in der Altersgruppe zwischen 30 und 44 Jahren ebenfalls. Bei Erwerbstätigen fand Alice Weidel unter Arbeitern den größten Zuspruch, gefolgt von Selbstständigen. Etwas weniger als die Hälfte der politisch rechts eingestellten Befragten gab an, die Kanzlerkandidatin der AfD zu bevorzugen. Die detaillierten Ergebnisse können Sie der unten stehenden Grafik entnehmen.





