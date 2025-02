AfD-Werbung mit Schreibfehler auf ICE-Anzeige in Köln sorgt für Ermittlungen

Wahlwerbung für die AfD mit einem peinlichen Tippfehler auf den Anzeigen eines ICEs in Köln hat die Deutsche Bahn zum Handeln gebracht. Das Display wurde umgehend gelöscht, und die Bahn ermittelt intern zur Ursache des Missbrauchs des Service-Anzeige-Systems.

Normalerweise ist ein ICE -Außendisplay nicht besonders spektakulär. Wenn aber AfD-Werbung mit einem peinlichen Tippfehler auf dem Zug erscheint, muss die Bahn ermitteln. Auf Displays an einem ICE in Köln soll Wahlwerbung für die AfD aufgetaucht sein.

Ein Bahnsprecher sagte dazu auf dpa-Nachfrage: 'Der Missbrauch des Außendisplays während einer Betriebsfahrt an einem ICE wurde vom DB-Bahnhofspersonal in Köln Hauptbahnhof sofort bemerkt und an die zuständigen Disponenten für den ICE-Einsatz gemeldet. Der Text wurde daraufhin sofort gelöscht.'\Einem WDR-Bericht zufolge stand auf den Displays – mit Schreibfehler: 'Nur die AfD. Keine Altpartein'. Passiert ist dies nach Informationen des Senders am Samstagabend auf Gleis 2 am Kölner Hauptbahnhof. \Der Bahnsprecher sagte weiter: 'Selbstverständlich werden wir diesen Missbrauch von Service-Anzeigen nicht dulden, sondern der Sache intern nachgehen und auch arbeitsrechtlich bewerten.' Aufgrund ihrer besonderen Rolle als 100-prozentiges Bundesunternehmen sei die DB AG zur politischen Zurückhaltung und Neutralität verpflichtet. Zudem gebe es für betriebliche Service-Anzeigen in den Zügen klare Vorgaben





