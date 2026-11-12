AfD will Diätenerhöhung für Abgeordnete 2027 einfrieren

Die AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus streitet das automatische Gehaltsadjustment für 2027 ab. Parlamentsgeschäftsführer Rolf Wiedenhaupt begründet dies mit Haushaltszwängen, während andere Fraktionen den Antrag ablehnen.

Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Berliner Abgeordnetenhaus hat einen strittigen Antrag eingebracht, die jährliche automatische Erhöhung der Abgeordnetenentschädigung für das Jahr 2027 vollständig auszusetzen. Begründet wird diese Initiative mit den aktuell herrschenden erheblichen Sparzwängen im Berliner Landeshaushalt. Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Rolf Wiedenhaupt, argumentierte in einer Plenardebatte öffentlich, dass die Abgeordneten angesichts der angespannten finanziellen Lage einen direkten Beitrag zur Konsolidierung des Landesetats leisten müssten. Er betonte, dass die aktuell gewährten monatlichen 8161 Euro Entschädigung pro Abgeordneter als vollkommen ausreichend angesehen werden, um die Aufgaben der Legislative zu erfüllen.

Mechanismus der Diätenanpassung und Einsparpotenziale

Der von Rolf Wiedenhaupt vorgelegte Vorschlag zielt darauf ab, den bestehenden Indexierungsmechanismus zu durchbrechen, der die Diätenentwicklung an die allgemeine Einkommensentwicklung in Berlin koppelt. Nach Angabe des AfD-Geschäftsführers ließe sich durch die Aussetzung dieser Anpassung ein Einsparvolumen von 5,5 Millionen Euro generieren. Dieses Volumen bezieht sich auf die gesamte, bis zum Jahr 2031 laufende Legislaturperiode. Wiedenhaupt wies dabei ausdrücklich darauf hin, dass in dieser Berechnung auch die finanziellen Folgen für Ruhegeldempfänger einberechnet sind, deren Bezüge ebenfalls an die Entwicklung der aktiven Diäten gekoppelt sind. Ein solcher Schritt würde die direkten Auszahlungen an die aktuellen Mandatsträger dauerhaft auf dem bisherigen Niveau einfrieren, was im Vergleich zur regulären inflations- und gehaltsbereinigten Anhebung eine deutliche Reallohnkürzung bedeuten würde.

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Kritik anderer Fraktionen und Vorwürfe des Populismus

Die Reaktion auf den AfD-Antrag in der Plenardebatte war durchweg kritisch bis ablehnend. Redner der vier übrigen Fraktionen - Linke, Grüne, CDU und SPD - warfen der AfD-Fraktion gezielt Populismus sowie sogenannte Schaufensterpolitik vor. Sie verwiesen darauf, dass das aktuelle Verfahren der jährlichen, automatischen Anpassung der Diäten bereits seit Jahren gängige Praxis sei und aus ihrer Sicht bewährt funktioniere. Die Oppositionspolitiker betonten, dass zu Beginn jeder Legislaturperiode gesondert ein Gesetzesausschuss oder ein Plenumsbeschluss zu diesem Thema anstehe. In diesem Rahmen könne man in Ruhe und seriös darüber beraten, ob das bisherige Indexverfahren noch angemessen sei. Niklas Schrader von der Linken-Fraktion argumentierte, dass ein solcher Dialog nicht durch einen vorzeitigen, einseitigen Antrag der AfD notwendig werde, da die etablierten parlamentarischen Regeln ausreichend Spielraum für eine sachliche Prüfung bieten.

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Sachlage zur aktuellen Entschädigung der 153 Mandatsträger

Aktuell beziehen die 153 Abgeordneten im Berliner Landesparlament eine monatliche Brutto-Entschädigung in Höhe von 8161 Euro, die voll steuerpflichtig ist. Neben dieser steuerlichen Belastung steht den Mandatsträgern eine nicht steuerpflichtige monatliche Kostenpauschale von bis zu 3304 Euro zu. Diese Summe dient der Deckung von Aufwendungen für die Unterhaltung eines Büros außerhalb des Abgeordnetenhauses sowie für Schriftverkehr, Porto, Telefonie und Reisekosten im Zusammenhang mit der Mandatstätigkeit. Darüber hinaus erstattet das Parlament Aufwendungen für die Beschäftigung von Personal. Dabei können bis zu vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finanziert werden, wobei hierfür monatlich bis zu 8057 Euro zur Verfügung stehen. Die Gesamtkonfiguration dieser Bezüge bildet die wirtschaftliche Basis für die Arbeit der Landesvertreter und unterliegt regelmäßig der politischen und rechtlichen Überprüfung.

Weiterer Prozess und Rolle der Präsidentin Hendrikje Klein

Der weitere politische und rechtliche Ablauf ist klar geregelt, sobald eine offizielle Initiation erfolgt. Sobald die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Hendrikje Klein von der Partei Die Linke, einen entsprechenden Gesetzesvorschlag zur Diätenanpassung vorlegt, ist eine Beratund im Parlament vorgesehen. Klein hat in diesem Kontext eine neutrale, moderierende Funktion inne, die sicherstellt, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Die Abgeordneten von Linke, Grünen, CDU und SPD äußerten ihre Bereitschaft, den Vorschlag der AfD nicht automatisch abzulehnen, ihn aber nicht als einzige Grundlage für die Debatte zu akzeptieren. Stattdessen solle man den etablierten Weg über den regulären Gesetzgebungsprozess nutzen, um die Frage der angemessenen Höhe der Diäten im Jahr 2027 und darüber hinaus fundiert zu diskutieren. Die AfD bleibt jedoch bei ihrer Forderung nach der sofortigen Aussetzung der Erhöhung, um Haushaltsmittel zu schonen.