Ulrich Siegmund strebt die Wahl zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt bereits am 8. Dezember an. Die AfD beschleunigt den Prozess vor der geplanten Sitzungswoche, um mediale Verträge zu kündigen.

Ulrich Siegmund von der Alternative für Deutschland (AfD) beabsichtigt, sich bereits am 8. Dezember als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt in den Landtag einzubringen. Dieser Terminverschiebung von einer Woche vorausgehend zur ursprünglich geplanten Sondersitzung am 15. Dezember steht eine beschleunigte politische Agenda gegenüber, die durch schnelle Sondierungsgespräche ermöglicht wurde. Die AfD-Fraktion hat damit die Initiative ergriffen, um den Prozess der Regierungsbildung signifikant zu verkürzen und politische Weichenstellungen schneller umzusetzen.

Terminverschiebung und Medienverträge

Siegmund begründet die Verlegung des Wahltermins auf den kommenden Montag mit zwei Hauptaspekten. Zunächst verweist er auf eine vorläufige Planungsgrundlage, die eine stabile Fünfjahresregierung ermöglichen soll. Ein entscheidender Treiber ist jedoch die Planung, die rechtssichere Kündigung der Medienstaatsverträge noch im laufenden Kalenderjahr durchzuführen. Da hierfür nur noch wenige Wochen verbleiben, sieht der AfD-Politiker diese Maßnahme als sein persönliches Prioritätenanliegen an. Die Beschleunigung der Abläufe dient somit auch dazu, diese spezifischen vertraglichen Angelegenheiten innerhalb der aktuellen Legislaturphase abzuwickeln, bevor mögliche neue Mehrheitsverhältnisse die Handlungsfähigkeit einschränken könnten.

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Gewählte Landtagspräsidenten als Signal

Knapp vor der öffentlichen Bekanntgabe des Wahltermins unternahmen die Fraktionen der AfD und des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) einen wichtigen symbolischen Schritt. Im Landtag wurde der Wahlvorschlag zur Besetzung der Ämter des Landtagspräsidenten und des ersten Vizepräsidenten eingebracht. Tobias Rausch von der AfD sowie Matthias Büttner vom BSW erhielten jeweils 44 Stimmen. Diese exakte Anzahl entspricht der Summe der Mandate beider Parteien im Parlament, was auf eine koordinierte Abstimmungsstrategie hindeutet. Der Wahlvorschlag des BSW für ein weiteres Amt scheiterte im ersten Wahlgang dagegen komplett, da keine Stimme dafür abgegeben wurde, nicht einmal von den eigenen Abgeordneten. Im zweiten Wahlgang erzielte BSW-Fraktionschef Thomas Schulze immerhin 43 Stimmen, was jedoch keine Mehrheit darstellt.

Hürden für die Regierungsbildung

Trotz des koordinierten Vorgehens bleibt die Frage offen, wie Ulrich Siegmund die notwendige Mehrheit für seine Wahl zum Regierungschef erlangen wird. Im ersten Wahlgang benötigt er 42 Stimmen, verfügt die AfD jedoch nur über 39 Sitze. Dies bedeutet, dass er drei weitere Stimmen außerhalb der eigenen Reihen benötige, um im ersten Anlauf gewählt zu werden. BSW hat bereits angekündigt, sich bei der Ministerpräsidentenwahl enthalten zu wollen. Innerhalb der CDU-Fraktion soll nach aktueller Beschlusslage eine Mehrheit von 14 von 15 Abgeordneten den Saal verlassen und somit nicht aktiv an der Wahl teilnehmen. Diese Konstellation erschwert die Gewinnung der benötigten Drittimmen erheblich, da weder BSW noch CDU aktiv unterstützend eingreifen werden.

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Sonderregeln und strategische Planung

Die Verfahrensordnung des Landtags sieht für das Scheitern im ersten und zweiten Wahlgang spezifische Konsequenzen vor. Sollte Siegmund dort keine absolute Mehrheit finden, ist ein dritter Wahlgang vorgeschrieben, in dem nur noch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Enthaltungen fließen hier nicht in die Berechnung ein, was die Chancen für den Kandidaten der AfD statistisch verbessert. Zeitlich ist ein enger Rahmen gesetzt: Nach einem Scheitern im zweiten Wahlgang muss innerhalb von sieben Tagen ein dritter stattfinden. Scheitert auch dieser, stimmt der Landtag innerhalb weiterer 14 Tage darüber ab, ob die Wahlperiode vorzeitig beendet wird. Unterbleibt dies, wird unverzüglich der dritte Wahlgang wiederholt.

Druck auf andere politische Akteure

Die frühzeitige Terminsetzung durch die AfD übt politischen Druck auf andere Parteien aus, insbesondere auf SPD, Grüne und Linke, die länger über die Kandidatur eines überparteilichen Regierungschefs diskutieren. Auch die CDU, die sich nach der Wahlniederlage als Opposition verstehen will, wird durch diese Dynamik gezwungen, ihre Position zu klären. AfD-Chef Siegmund geht davon aus, die fehlenden Stimmen zu finden und kokettiert damit, dass sich die politische Lage im Dezember von der jetzigen unterscheiden könnte. Medienberichte deuten darauf hin, dass die AfD versuchte, Überläufer aus anderen Reihen zu gewinnen, was das Scheitern des BSW-Vorschlags für die Landtagspräsidentschaft möglicherweise mitbeeinflusst hat.