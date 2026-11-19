Die AfD droht mit einer Sondersitzung zur vorzeitigen Wahl von Ulrich Siegmund. BSW und Linke warnen vor strategischen Manövern im Landtag Sachsen-Anhalt.

Die bevorstehende Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gerät zunehmend unter Zeitdruck und politische Spannungen. Die Alternative für Deutschland (AfD) kündigte an, den Prozess der Amtseinführung für ihren Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund drastisch zu beschleunigen. Statt des ursprünglich vorgesehenen Termins am 15. Dezember soll die Entscheidung bereits eine Woche früher am 8. Dezember getroffen werden. Dieser Schritt soll durch die Einberufung einer Sondersitzung des Landtags erreicht werden, was auf eine konfrontative Taktik der Rechtspartei hindeutet.

Strategischer Zeitvorteil durch Sondersitzung

Durch die Verschiebung des Termins auf den 8. Dezember will die AfD ihre Verhandlungsposition stärken und andere Fraktionen unter Druck setzen. Der Bericht der Mitteldeutschen Zeitung bestätigt diese Pläne, wonach die AfD versucht, den politischen Prozess zu kontrollieren. Für die Oppositionsparteien kommt diese Ankündigung überraschend, da sie mit einer zügigeren Entwicklung als geplant rechnen mussten. Die AfD setzt darauf, dass die anderen Lager nicht ausreichend Zeit für eine koordinierte Gegenstrategie haben. Dies stellt eine direkte Herausforderung für die etablierten politischen Kräfte im Landtag dar.

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Positionen der BSW- und Linken-Fraktion

Die Sozialistische Basis, Partei für Arbeit, Klimaschutz und Demokratische Rechte (BSW) reagierte direkt auf die Ankündigung der AfD. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia Wittig bestätigte gegenüber dem Nachrichtenportal BILD, dass die Informationen über die Verschiebung zutreffend seien. Sie betonte, dass die BSW an ihren angekündigten Strategien festhält, unabhängig davon, wie oft die Frage nach ihrer Haltung gestellt werde. Das BSW hatte bereits vor der Wahl signalisiert, bei der Wahl Siegmunds die Stimme zu enthalten, was eine Koalition mit der AfD verhindern soll.

Auch die Fraktion der Linken geht von einer komplexen Wahlsituation aus. Die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern erklärte gegenüber BILD, dass der Termin realistisch sei und sie mit mehreren Wahlgängen rechnet. Von Angern betonte die Unvorhersehbarkeit der Situation und die Notwendigkeit, auf alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein. Die Linke sieht sich in der Verantwortung, die demokratischen Strukturen im Landtag zu schützen und einer rechtsextremen Regierungsbeteiligung entgegenzuwirken.

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Zahlen und Hürden für die Mehrheit

Die mathematische Lage im Landtag ist für alle Parteien angespannt. Der neue Landtag besteht aus 83 Abgeordneten, wobei die AfD über 39 Mandate verfügt. Ulrich Siegmund benötigt für seine Wahl im ersten und zweiten Wahlgang mindestens 42 Stimmen. Das bedeutet, dass die AfD auf Stimmen aus anderen Fraktionen angewiesen ist. Die derzeitige Konstellation zeigt, dass eine Koalition nur mit der Unterstützung anderer Parteien zustande kommen kann. Die AfD steht somit vor der Aufgabe, Verbündete für ihre Kandidatur zu finden.

Die Opposition aus CDU, SPD, Linken und Grünen kommt zusammen auf 39 Abgeordnete. Diese Zahl reicht in den ersten beiden Wahlgängen nicht aus, um eine alternative Mehrheit zu bilden. Es kommt also darauf an, wie viele Abgeordnete anwesend sind und wie sie abstimmen. Eine einzelne Enthaltung oder Abwesenheit auf Seiten der Opposition könnte den Weg für Siegmund freimachen. CDU-Abgeordneter Frank Bommersbach hatte bei der Wahl des Landtagspräsidenten bereits krankheitsbedingt gefehlt, was die Zahlen noch knapper macht.

Überraschungen und politische Unsicherheit

Die BSW-Abgeordnete Claudia Wittig wies darauf hin, dass die eigene Fraktion noch eine Überraschung parat hat. Nach Informationen von BILD hat die BSW einen unabhängigen, überparteilichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten gefunden. Der Name dieses Kandidaten soll zunächst geheim gehalten und erst während der Wahl bekannt gegeben werden. Dieser Schritt soll die Handlungsfähigkeit der BSW erhöhen und Druck auf die anderen Parteien ausüben. Es bleibt abzuwarten, wie die anderen Fraktionen auf diese Strategie reagieren werden.

Für die Christlich Demokratische Union (CDU) stellt die vorgezogene Sondersitzung eine zusätzliche Belastung dar. Die Partei steht kurz vor einer internen Neuwahl des Landesvorsitzenden am 5. Dezember, nur drei Tage vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl. Auf dem Parteitag dürften nach der verlorenen Landtagswahl und der künftigen Ausrichtung der Partei hitzige Debatten stattfinden. Die interne Zersplitterung könnte die Position der CDU bei der Wahl des Ministerpräsidenten schwächen. Die Kombination aus internen Konflikten und externem Druck macht die Lage für die CDU äußerst schwierig.

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Ulrich Siegmund selbst reagierte knapp auf die Ankündigung der AfD, indem er erklärte, dass alles möglich sei. Dieser Satz diente bereits als Wahlslogan im Landtagswahlkampf und lässt die Position der AfD unbestimmt. Die Unsicherheit, die von dieser Aussage ausgeht, erschwert die Planungen für die Opposition. Die politischen Akteure in Sachsen-Anhalt befinden sich in einer Phase hoher Dynamik, in der sich die Machtverhältnisse schnell ändern können. Die kommenden Tage werden entscheidend sein für die zukünftige Regierungskonstellation im Bundesland.