Die spanische Spielergewerkschaft AFE verlangt die Absage aller Profispiele am kommenden Wochenende nach dem tödlichen Unfall von Jesus de Miguel. Die Fußballer lehnen den Spielbetrieb ab.

Die spanische Spielergewerkschaft AFE hat nach dem tragischen Tod des Fußballers Jesus de Miguel eine umfassende Aussetzung des Spielbetriebs gefordert. Die Vereinigung bat am Donnerstag offiziell um die Verschiebung sämtlicher Profisportveranstaltungen für das kommende Wochenende. Dieser Schritt soll dem emotionalen Schock der Liga gerecht werden und den betroffenen Spielern sowie Verantwortlichen Raum für die Trauer geben.

Abstimmung der Spieler und Gewerkschaftsstandpunkt

Jedem einzelnen von der AFE kontaktierten männlichen und weiblichen Athleten in allen Spielklassen wurde eine Meinung abverlangt. Das Ergebnis war eindeutig: Alle Befragten sprachen sich einstimmig für die Absage der Spiele aus. Die Gewerkschaft betonte, dass die notwendigen psychologischen und menschlichen Bedingungen für einen normalen Wettbewerbswettbewerb nicht mehr gegeben seien.

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In einer offiziellen Erklärung drückten die Fußballer ihre tiefe Bestürzung über den plötzlichen Verlust aus. Man sei der Ansicht, dass es weder ethisch noch menschlich vertretbar sei, den sportlichen Kalender unter diesen besonderen Umständen fortzuführen. Die Forderung richtet sich damit direkt an die Organisationsverantwortlichen der spanischen Liga.

Detaillierte Umstände des tödlichen Unfalls

Der Auslöser für diese emotionale Welle war das Ereignis am vergangenen Dienstag während eines Spiels der zweiten spanischen Liga. Der angreifende Stürmer Jesus de Miguel von CD Teneriffa erlag seinen Verletzungen, die er bei einem heftigen Zusammenprall erlitten hatte. Der Konflikt ereignete sich mit Jesus Owono, dem Torwart des FC Andorra, während des Duells.

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Medizinische Untersuchungen bestätigten später, dass der Zusammenstoß die tödlichen Ursachen für De Miguels Ableben darstellte. Dies löste eine Kette von Absagen und Verschiebungen aus, die bereits vor der offiziellen Forderung der AFE begonnen hatte. Die sportliche Infrastruktur stand zunächst unter Schock, als sich die Nachricht von dem Unfall verbreitete.

Betroffene Mannschaften und vorab getroffene Maßnahmen

Bereits vor der breiten Forderung der Gewerkschaft wurden konkrete Spiele umgeplant. Das Match zwischen CD Teneriffa und dem FC Granada wurde verschoben. Ebenso wurde die Partie zwischen dem FC Andorra und RCD Mallorca verschoben. Diese Anpassungen zeigen, dass die Ligenverantwortlichen bereits auf die Notlage reagierten.

Zusätzlich wurden die für die Woche zuvor geplanten Pokalwettbewerbe komplett abgesagt. Dies unterstreicht die Ausnahmesituation, in der sich der spanische Profifußball befindet. Die betroffenen Vereine und ihre Anhänger wurden über diese Änderungen frühzeitig informiert, um Verwirrung zu vermeiden.

Menschlichkeit vor wirtschaftlichen Interessen

Die AFE appellierte in ihrem Appell direkt an die Entscheidungsträger in der Liga und den Verbänden. Die Gewerkschaft forderte auf, menschliche Belange eindeutig höher zu gewichten als sportliche oder wirtschaftliche Interessen. Finanzielle Einbußen oder Terminplanungsprobleme dürften nicht über dem Wert eines menschlichen Lebens stehen.

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Dieses ethische Manifest soll sicherstellen, dass der Respekt vor dem Opfer und seinen Angehörigen im Vordergrund steht. Die Sportwelt steht nun vor der Prüfung, ob diese Werte auch in der Umsetzung priorisiert werden. Die Verschiebung des gesamten Wochenendes wäre eine historische Geste der Solidarität.