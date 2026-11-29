In „Ein FUNKE Liebe“ rechnet unsere Autorin mit Männern ab, die ausgerechnet dann verschwinden, wenn ihre Familie sie am dringlichsten braucht.

In „Ein FUNKE Liebe“ rechnet unsere Autorin mit Männern ab, die ausgerechnet dann verschwinden, wenn ihre Familie sie am dringlichsten braucht. Anika und Manuel Neuer haben erst im Jahr 2023 geheiratet.

Mitte November war die Trennung von den beiden öffentlich geworden. Ein Baby bekommen, die Nächte durchmachen, sich von der Geburt erholen und plötzlich auch noch vom eigenen Partner verlassen werden? Was manche Männer offenbar abziehen, ist für unsere Autorin ein menschliches Armutszeugnis. In dieser Ausgabe unseresUnseren Newsletter „Ein FUNKE Liebe“ können Sie hier kostenlos abonnieren Ich muss gestehen, ich erinnere mich an mein eigenes Wochenbett nur noch in Bruchstücken.

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Es liegt irgendwo im Nebel zwischen schlaflosen Nächten, einem winzigen Neugeborenen, einem Körper, der sich von den Strapazen der Geburt erholen musste, und diesem völlig absurden Gefühlschaos, das einen überkommt, wenn plötzlich ein ganzes Leben von einem abhängig ist. Alles war intensiv. Alles war neu. Und manches davon ist bis heute erstaunlich verschwommen.