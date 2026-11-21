Afonso Moreira erzielt nach 22 erfolglosen Versuchen seine ersten Tore. In einem 4:0-Sieg für Bayer Leverkusen trifft der Angreifer doppelt.

Der portugiesische Stürmer Afonso Moreira hat nach 22 missglückten Versuchen in der Bundesliga erstmals die Netzschlagwand getroffen. Der 21-Jährige war bis zu diesem Spiel der Spieler mit der längsten Torklemme in der höchsten deutschen Spielklasse, doch sein 23. Versuch brachte die erhoffte Erleichterung. Bei einem klaren 4:0-Sieg seines Teams gelang ihm der Durchbruch, der seine individuelle Statistikkarriere fundamental verändert.

Der Auslöser und das erste Tor

Moreira war im Sommer für ein Transfersumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro vom französischen Klub Olympique Lyon nach Deutschland gewechselt. Bis zur 14. Minute blieb er in der Liga ohne jeden Treffer und konnte nur eine einzige Vorlage verbuchen. Malik Tillman bereitete den Durchbruch vor, indem er einen präzisen Chipball genau in den Lauf des Stürmers spielte. Moreira nahm den Ball aus der Luft an, ließ den gegnerischen Torwart ter Horst ausmanövrieren und hämmerte das Leder ins untere rechte Eck.

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Emotionale Reaktion und Analyse

Im Anschluss an den Treffer zeigte der Portugiese seine charakteristische Geste zur Beruhigung der eigenen Nerven. Er legte beide Hände an die rechte Gesichtshälfte und symbolisierte damit, dass er den Gegner regelrecht ins Schlafen gelegt hat. Dieser emotionale Auslöser war wichtig, da der Druck auf den Angreifer seit seiner Verpflichtung sehr hoch war und die Erwartungen an eine schnelle Anpassung an die deutsche Liga nicht erfüllt wurden.

Doppelpack und strategische Führung

Kurz nach der Halbzeitpause sorgte der 21-Jährige erneut für Aufsehen. Nach einer Hereingabe von Tellas traf er eiskalt und schob den Ball ins linke Eck, was ihn auf 2 Treffer in einem einzigen Spiel brachte. Die Werkself legte in der Folge deutlich nach, als Tella den Ball von Götze eroberte und Patrik Schick freispielte, der zum 3:0-Endstand in der 51. Minute einschießt.

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Die Rolle von Stefan Kießling

Klub-Repräsentant Stefan Kießling bewertete die Leistung des Angreifers während der Pause bei Sky sehr positiv. Der 42-Jährige betonte, dass Moreira auch in schwierigen Phasen nie aufgegeben und immer sein volles Engagement gezeigt hat. Ein solcher Treffer tut einem Spieler in dieser Lage gut, da er das Selbstvertrauen zurückbringt, das für die weitere Saisonplanung unerlässlich ist.

Assist und Teamerfolg

Moreira trug nicht nur durch Tore, sondern auch durch Vorlagen zum Sieg bei. Wenige Minuten nach dem 3:0 bereitete er den 4:0-Endstand vor, indem er Equi Fernández den Ball zuspielte, der zum endgültigen Ergebnis trifft. Damit bewies der Portugiese seine gesamte Breite auf dem Spielfeld und schloss die Lücke, die seit seiner Ankunft bestanden hatte.