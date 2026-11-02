Afonso Moreira leidet unter Tordürre: Bayer Leverkusen wartet auf erstes Tor

Angreifer Afonso Moreira ist nach 13 Spielen ohne Torerfolg. Trainer und Sportdirektor zeigen Verständnis, betonen aber Notwendigkeit von Ruhe und Geduld in der Offensive.

Der portugiesische Angreifer Afonso Moreira von Bayer Leverkusen befindet sich in einer tiefen Durststrecke. Obwohl er als teure Verstärkung mit einem Markenwert von 30 Millionen Euro zum Verein kam, steht seine Torschützenliste weiterhin auf Null. Der 21-Jährige versuchte es in der jüngsten Begegnung gegen den VfB Stuttgart mit höchster Intensität, doch sein erstes Tor blieb aus. Dies ist nun bereits das 13. Spiel in Folge, in dem Moreira keinen Erfolg hatte, was ihn zunehmend frustriert und unter Druck setzt.

Mittelfeldspieler Moreira bleibt ohne Treffer

In der Partie gegen den VfB Stuttgart zeigte sich Moreira angreifend sehr aktiv, konnte aber nicht den entscheidenden Treffer erzielen. Das Spiel endete mit einer 2:4-Niederlage für die Leverkusener. Moreira hatte die meisten Schussversuche aller Spieler seiner Mannschaft aufzuweisen und versuchte mit sechs Schüssen aktiv am Spielgeschehen teilzunehmen. Dennoch scheiterte er in der 56. Minute an dem VfB-Torhüter Dennis Seimen. Nach diesem klaren Fehlschuss gab Moreira seiner Wut freien Lauf, schrie auf und trat ins Gras, ein deutlich sichtbares Zeichen seiner inneren Unruhe und Enttäuschung über die ausbleibende Belohnung für seine Bemühungen.

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Die Situation ist für den jungen Stürmer psychologisch belastend. Er selbst admitted, dass der große Wunsch, unbedingt Tore schießen zu wollen, ihm nicht dienlich ist. Trotzdem gibt er sich optimistisch und verspricht, weiterzukämpfen. Er geht davon aus, dass Tore und Vorlagen bald folgen werden. Der Druck, für einen Verein wie Bayer Leverkusen zu spielen, ist enorm, doch Moreira betont, dass er diese Herausforderung akzeptiert und sogar als gut empfindet, um sich weiterzuentwickeln.

Vergleich zu Leistungen in Lyon

Um die aktuelle Trostlosigkeit einzuordnen, lohnt ein Blick auf Moreiras Zeit beim französischen Klub Olympique Lyon. Dort sah die Situation gänzlich anders aus. In der vergangenen Saison absolvierte er 38 Pflichtspiele und konnte dabei acht Tore erzielen. Zudem bereitete er elf weitere Tore für seine Teamkameraden vor. Diese Statistik zeigt, dass der Angreifer über das nötige Potenzial und die technische Klasse verfügt, um auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Die Schwierigkeiten bei Bayer Leverkusen sind also nicht auf mangelnde Qualität zurückzuführen, sondern auf andere Faktoren.

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Auch die Reaktion der Fans in Lyon verdeutlicht seine Beliebtheit und sein Talent. Als Afonso Moreira am vergangenen Sonntag sein altes Team besuchte, sah er dort einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen Angers SCO. Die Fans feierten ihn mit großem Applaus und Sprechchören, die seinen Namen riefen. Diese Erfahrung unterstreicht, wie sehr er dort geschätzt wurde und wie leicht er damals mit dem Spielfluss und der Erfolgsbilanz hatte. Dieser Kontrast zu seiner aktuellen Situation bei den Rheinländern ist auffällig und spiegelt die Schwierigkeiten der Integration wider.

Sportdirektor Rolfes gibt Ratschläge zur Entspannung

Die Vereinsführung von Bayer Leverkusen zeigt sich verständnisvoll, gibt dem Spieler aber auch klare Hinweise zur Verbesserung. Simon Rolfes, der Sportdirektor des Vereins, erklärte öffentlich, dass Moreira das Tor derzeit zu sehr erzwingen will. Der hohe Aufwand, den er betreibt, führe dazu, dass der Ball nicht die gewünschte Richtung nimmt. Rolfes betonte, dass dies kein ungewöhnliches Phänomen sei und der Spieler einfach geduldiger sein müsse. Seine Intensität und sein Einsatz für die Mannschaft würden jedoch hervorragend bewertet. Der Rat lautet, die Dinge einfacher zu machen und sich mehr zu entspannen, da der Erfolg dann von selbst kommen werde.

Auch Trainer Carles Martinez äußerte sich zur Lage. Er ist der Ansicht, dass es für Moreira gerade schwer ist, sich frei zu entfalten. Trotzdem lobte er die Leistung gegen Stuttgart. Moreira habe dem Gegner viele Probleme bereitet und ein sehr gutes Spiel gezeigt. Allerdings merkte der Trainer an, dass der letzte Schritt, also das Tor, Sorgen bereite. Die Vermutung ist, dass Moreira zu viel nachdenkt und sich über diese Aspekte Gedanken macht. Er muss in diesen entscheidenden Momenten lockerer werden, um die Blockade zu durchbrechen.

Die Kombination aus hohem Erwartungsdruck, der Weigerung, das Spiel natürlich fließen zu lassen, und der psychologischen Belastung durch die lange Trostlosigkeit bildet die aktuelle Situation ab. Beide Experten, Rolfes und Martinez, sehen die Ursache in der Mentalität und nicht in den Fähigkeiten des Spielers. Es bleibt abzuwarten, ob Moreira die Ratschläge beherzigt und schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfindet, um seine Wertigkeit für den Verein unter Beweis zu stellen. Die Fans und das Management warten geduldig auf den ersten Treffer, der den Turnaround einläuten könnte.