Afonso Moreira soll Bayer Leverkusen verstärken

Der 21-jährige portugiesische Spieler von Olympique Lyon soll nach Kennet Eichhorn der zweite Neuzugang der Werkself werden.

Afonso Moreira soll der zweite Sommerzugang von Bayer Leverkusen werden. Der 21-jährige portugiesische Spieler von Olympique Lyon soll nach Kennet Eichhorn der zweite Neuzugang der Werkself werden.

Lyon benötigt jedoch eine hohe Transfereinnahme bis zum Ende des Monats, um die Auflage der Finanzaufsicht der Ligue 1 zu erfüllen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch im Verlauf dieser Woche zu einem Abschluss kommt. Das Gesamtpaket für Moreira soll nicht die 30-Millionen-Euro-Marke überschreiten. Moreira war im Sommer 2025 für zwei Millionen Euro aus der zweiten Mannschaft von Sporting Lissabon zu Olympique Lyon gewechselt und hatte dort bis 2029 unterschrieben.

Seine Bilanz in 37 Pflichtspielen (Liga, Pokal und Europa League): acht Tore und elf Vorlagen. Zuletzt hieß es aus Frankreich, dass der portugiesische U21-Nationalspieler am liebsten bei Lyon bleiben würde. Aber: Moreira hat spätestens seit dem Gespräch mit dem Trainer von Olympique Lyon, Rudi Garcia, angeblich andere Pläne. Es könnte zu einem schnellen Wiedersehen kommen - in Leverkusen.

Die Werkself soll auch in der Defensive verstärkt werden. In britischen Medien wurde über ein angebliches Interesse an Emmanuel Fernandez (24) berichtet. Der 1,98 Meter große nigerianische Nationalspieler von den Glasgow Rangers spielt aber nach BILD-Informationen in den Bayer-Planungen keine Rolle





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