Afonso Moreira entscheidet das Spiel gegen Paderborn mit zwei Toren und einer Vorlage. Bayer Leverkusen gewinnt 4:0 und der Neuzugang zeigt starke Leistungen.

Afonso Moreira (21) wird den 21. November 2026 sicherlich in Ehren halten, da dieser Tag markiert seinen endgültigen Durchbruch bei Bayer Leverkusen. Im Spiel gegen Paderborn entschied der Außenstürmer die Begegnung mit zwei Toren und einer Vorlage praktisch im Alleingang. Leverkusen gewann das Duell mit einem klaren 4:0 und feierte damit einen bedeutenden Erfolg, der gleichzeitig die Frustration des neuen Spielers vertrieb.

Moreiras historische Leistung am 21. November 2026

Moreira gelang mit seinem 23. Torschuss in der laufenden Saison sein erstes Pflichtspieltor für den Verein. Dieser Treffer zum 1:0-Sieg legte den Grundstein für die dominante Leistung. Kurz darauf folgte sein zweites Tor, das auf 2:0 stellte, und schließlich bereitete er das 4:0 von Equi Fernández (24) vor. Es handelte sich um den ersten Doppelpack eines Spielers von Bayer Leverkusen in dieser Saison, was als riesige Erlösung für den Außenstürmer und die gesamte Mannschaft gewertet wird.

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Emotionale Befreiung nach langer Wartezeit

Für Moreira war dieser Auftritt eine immense emotionale Entlastung. Der in der Mannschaft sehr beliebte Neuzugang erklärte nach dem Spiel, dass dies ein sehr wichtiger Tag für ihn sei. Vor den Toren war er frustriert, doch die Treffer werden ihm helfen, seinen Fußball wieder frei zu zeigen und sich zu beweisen. Der Vertrag mit dem Klub wurde in Lyon gezahlt, doch die sportliche Bestätigung fehlte lange.

Das Selbstvertrauen durch die portugiesische U21

Ein entscheidender Faktor für Moreiras Formwandel war sein Treffer zum 1:0-Sieg der portugiesischen U21 gegen England in Bristol. Dieses Ereignis fand acht Tage vor dem Spiel gegen Paderborn statt und nahm Moreira den Druck, den er sich vor allem selbst auferlegt hatte. Durch das gute Spiel in der Nationalmannschaft holte er das Selbstvertrauen zurück, das er benötigte, und brachte dieses mit zu seinem Verein in Leverkusen.

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Trainer Carles Martínez hält an seinem Spieler fest

Der starke Auftritt, der von BILD mit der Note 1 bewertet wurde, war auch ein großer Sieg für Trainer Carles Martínez (42). Der Coach hatte stets an Moreira geglaubt und ihn trotz schwieriger Phasen nicht aus der Hand gegeben. Martínez betonte, dass Moreira weiß, wie glücklich er für ihn ist, und schätzt besonders, dass der Spieler nie aufhört zu laufen und immer das Maximum gibt. Der Tempodribbler musste dabei erst wieder aufgebaut werden.

Kommende Schritte und taktische Anpassungen

Carles Martínez erklärte, dass er Moreira während der schwierigen Phase ermutigt hatte, ruhig zu bleiben und seine Energie nicht zu verschwenden, um am Ende nicht alles zu verlieren. Jetzt wirkte der Spieler lockerer und konnte seine technischen Fähigkeiten erfolgreich in Tore umsetzen. Diese taktische und mentale Unterstützung des Trainers hat sich ausgezahlt und bietet eine solide Grundlage für die weiteren Spiele der Saison.