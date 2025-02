After Car Attack on Protestors, Munich Sees Climate Demonstrations

Following a car attack on a demonstration in Munich, activists gathered for a climate demonstration, emphasizing the urgency of the issue despite the incident.

München am Samstagnachmittag: Rund 2.000 Menschen versammelten sich am Königsplatz für eine Kundgebung der Fridays for Future Bewegung. Die Demonstration wurde im Anschluss an einen Autounfall auf einen Demonstrationszug in München am Donnerstag angepasst. Der Vorfall hatte mindestens 36 Verletzte gefordert und bundesweit Entsetzen hervorgerufen. Die Aktivisten verzichteten auf einen Demonstrationszug und den Auftritt von Musikbands.

Stattdessen fand eine stationäre Kundgebung statt, die auch Raum für Trauer und die Stimmen betroffener Menschen bot. Ein Mitglied der Verdi-Jugend hielt eine Rede. Die Stimmung war zunächst gedrückt, aber die Teilnehmer betonten die Dringlichkeit des Klimaschutzes und die Notwendigkeit, vor der Bundestagswahl ein Zeichen zu setzen. Die Demonstranten forderten unter anderem Klimaneutralität und einen Gasausstieg bis 2035. Am Samstag sind weitere Demonstrationen im Zusammenhang mit der Münchner Sicherheitskonferenz geplant. Das Aktionsbündnis gegen die Sicherheitskonferenz und die Initiative Gemeinsam gegen den Krieg haben jeweils zwei große Demos angekündigt. Insgesamt werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Das Aktionsbündnis plant einen Zug durch die Stadt und eine Menschenkette vom Karlsplatz zum Marienplatz. Gespräche mit den Behörden hätten ergeben, dass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Nach dem Autounfall auf den Demozug hatten die Behörden bereits verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) angekündigt. Der Kräfteeinsatz wird erhöht, hieß es bei der Polizei. Änderungen bei geplanten Demonstrationen, unter anderem im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz, seien möglich, teilte das Kreisverwaltungsreferat mit





