Ex-Nationalspieler Gabriel Agbonlahor fordert von Florian Wirtz, seine Nationalmannschaftsform in die Premier League zu übertragen, und nennt konkrete Beispiele für erfolgreiche Mittelfeldspieler.

Florian Wirtz kehrt mit Rückenwind aus der Nationalmannschaft zum FC Liverpool zurück. Dennoch mahnt der ehemalige englische Nationalspieler Gabriel Agbonlahor den Deutschen zur mehr Torproduktivität. In einem Interview bei "talkSPORT" nahm der Ex-Stürmer von Aston Villa den Mittelfeldstar in die Pflicht.

Agbonlahors Kritik an der Torquote

Gabriel Agbonlahor, der von 2005 bis 2018 für Aston Villa spielte, stellte klar, dass er von mehreren Spielern mehr erwartet. Dazu zählen neben Wirtz auch der Tottenham-Neuzugang Omar Marmoush sowie Gonzalo Garcia vom FC Fulham. Agbonlahor räumte ein, dass Wirtz eine sehr gute Länderspielpause hatte. Der 23-Jährige überzeugte in der DFB-Nationalmannschaft deutlich.

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Umwandlung der Nationalform

Während der Nations League gegen Serbien und Holland erzielte Florian Wirtz insgesamt drei Tore. Bei der 3:1-Entschiedenheit gegen Serbien und beim 5:0-Auswärtssieg in Holland zeigte er seine Klasse. Dennoch weist Agbonlahor auf die Diskrepanz in der Premier League hin. Dort hat der Mittelfeldspieler bisher erst ein Tor erzielt. Der ehemalige Profispieler betonte, dass dieser Wert nicht ausreicht.

Anforderungen an die Torjägerqualitäten

Gabriel Agbonlahor forderte von Florian Wirtz, seine aktuelle Form aus der Nationalmannschaft in die Liga zu übertragen. Dies sei zwar schwieriger, aber unbedingt erforderlich. Der Ex-Profi betonte, dass der Spieler unbedingten Torhunger zeigen müsse. Ein paar nette Ballberührungen seien als Zehner nicht ausreichend. Vielmehr komme es auf das Treffen des Netzes an.

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Vorbilder aus der Premier League

Agbonlahor empfahl Florian Wirtz, sich an Top-Stars wie Rayan Cherki und Martin Ødegaard zu orientieren. Rayan Cherki von Manchester City erzielte bereits sieben Saisontore. Martin Ødegaard vom FC Arsenal steuerte drei Saisontore bei. Diese Zahlen sollten als Motivation dienen, um die eigenen Leistungen zu steigern und Kritiker zu überzeugen.

Aktuelle Situation beim FC Liverpool

Der FC Liverpool steht aktuell auf Tabellenplatz vier der Premier League. Neun Punkte trennen die "Reds" von Tabellenführer Arsenal. Mit einer Transfersumme von 125 Millionen Pfund ist Florian Wirtz einer der teuersten Spieler des Klubs. Seine nächste Herausforderung besteht darin, die Kritik von Gabriel Agbonlahor zu entkräften und die hohe Erwartungshaltung zu erfüllen.