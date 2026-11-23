Die neue AGF Konvergenz-Hitliste für Oktober zeigt: RTL+ überholt ARD mit dem Sommerhaus. Streaming steigert Reichweite bei Reality-Shows und Krimis erheblich.

Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) hat am Monatsende die offizielle Konvergenz-Hitliste für den Oktober veröffentlicht. Diese aktuelle Rangliste positioniert die Reality-Show "Sommerhaus der Stars" von RTL an der absoluten Spitze des Rankings. Der Sender überholt damit die ARD, die im Vormonat noch mit der Finalstaffel von "Babylon Berlin" führte. Die Messung kombiniert dabei lineares Fernsehen, zeitversetzte Aufnahmen und Streaming-Daten.

Überragende Streaming-Zahlen bei RTL+ im Oktober

Die Analyse der AGF zeigt deutlich, dass das Streaming-Format bei bestimmten Formaten das klassische Fernsehen bereits überholt hat. Die vier geführten Folgen von "Sommerhaus der Stars" erreichten auf der Plattform RTL+ jeweils knapp unter einer Million Zuschauer. Im Durchschnitt lagen die Werte dabei so hoch, dass die digitale Reichweite die linearen Quoten teilweise übertraf. Die meistgesehene Folge des Monats stammt vom 1. Oktober und verzeichnete eine konvergente Reichweite von 2,06 Millionen Personen.

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Besonders deutlich wird der Wandel im jüngeren Publikum. Die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen bevorzugt die Show fast ausschließlich digital. Während die Ausstrahlung am 20. Oktober im linearen Fernsehen nur 199.000 Personen dieser Zielgruppe erreichte, stieg die Zuschauerzahl im Streaming auf 792.000 an. Dies entspricht einer vervierfachten Sehbeteiligung im digitalen Raum im Vergleich zum klassischen TV-Sender.

Massiver Vorsprung von Streaming bei Reality-Formates

Auch bei anderen RTL-Formates zeigt sich ein ähnliches Muster extremer Differenzen zwischen linearem Empfang und digitalen Abrufen. Die ZDF-Sendung "Love Island VIP" auf dem Sender RTLzwei erreichte im linearen Programm am 7. Oktober lediglich 240.000 Zuschauer. Hinzugezählt wurden aber via RTL+ 600.000 Fans. Insgesamt ergibt dies ein Bild von über 800.000 Personen, das bei isolierter Betrachtung des linearen Sendeplatzes nicht sichtbar wäre.

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Der Kontrast fällt bei der Show "Promihof" noch krasser aus. Die konvergente Gesamtreichweite belief sich hier auf bis zu 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im linearen Fernsehen lag die Quote dagegen teils unter 200.000 Personen. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass die alleinige Betrachtung des linearen Fernsehens die tatsächliche Popularität dieser Formate massiv unterschätzt.

Fiktive Formate der ARD und ZDF stärken Medienhaus-Strategien

Neben den Reality-Shows setzten auch fiktionale Serien starke Akzente in der Hitliste. Die ARD konnte ihren Erfolg im Vormonat mit der Miniserie "Das Vergessen - Spurlos im Moor" fortsetzen. Diese Produktion sammelte im Streaming bis zu 910.000 Zuschauer ein und erhöhten die konvergente Reichweite spürbar auf teils über fünf Millionen Personen in der Gesamtanalyse. Dies unterstreicht die Bedeutung der Mediathek für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Auch das ZDF profitiert stark von der Konvergenz-Messung. Die Krimireihe "Nord Nord Mord" steigerte ihre Reichweite durch Streaming-Nutzungen auf über sieben Millionen Zuschauer. Im ARD-Doppeltatort "Unter Freunde" war die Quote sogar noch höher. Diese Zahlen belegen, dass hochwertige Fiktion sowohl im linearen Programm als auch in der Mediathek eine hohe Bedeutung für die Markenbindung hat.

Langläufer wie GZSZ und Sport-Events in der Top 50

Der RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) belegte erneut breite Plätze im Ranking. Bis zu 610.000 Zuschauer waren auf RTL+ dabei, sodass die Sehbeteiligung in Einzelfällen auf über zwei Millionen stieg. Die Telenovela bleibt somit ein konstanter Faktor im konvergenten Marktgeschehen. Auch der Sport dominierte die oberen Ränge, wobei DAZN doppelt in der Top 50 auftauchte.

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Zwei Bayern-Spiele ermöglichten diesen Auftritt. Ein Champions-League- und ein Bundesligaspiel wurden via Streaming von 730.000 beziehungsweise 660.000 Fans verfolgt. Beide lagen knapp unter der Millionengrenze. Die AGF-Messung berücksichtigt dabei lineares Fernsehen, Aufzeichnungen bis zu drei Tagen nach Ausstrahlung, Livestreams sowie zeitversetzte Streaming-Abrufe bis zu zwei Wochen vor und nach dem Sendezeitpunkt.