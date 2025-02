AGF tritt neuer Audience Measurement Coalition bei

Die AGF Videoforschung hat der neu gegründeten Audience Measurement Coalition (AMC) beigetreten, um gemeinsam mit anderen europäischen Organisationen die Standards und Unabhängigkeit der Reichweitenmessung in Europa zu stärken.

Dies erfolgt im Kontext des European Media Freedom Act (EMFA), der als erste gesetzliche Regelung dieser Art die Messung von Medienreichweiten reguliert. Der EMFA trat am 7. Mai des vergangenen Jahres in Kraft und die neuen Vorschriften gelten vollständig ab dem 8. August 2025. Die AMC vereint an die 20 Organisationen aus der gesamten EU. Neben der AGF gehören auch Médiamétrie (Frankreich), ARMA (Rumänien), MMS (Schweden), Mediapulse (Schweiz), NMO (Niederlande), Comscore, Gemius, Ipsos sowie die Forschungsunternehmen Nielsen, Kantar Media und GfK zur AMC. Das Ziel der AMC ist es, die Interessen der Reichweitenforschung gegenüber politischen und regulatorischen Instanzen zu vertreten, sowie etwaige einheitliche Standards zu schaffen, die über Ländergrenzen hinweg gelten. Die AGF sieht in der AMC die Möglichkeit, die Prinzipien einer verlässlichen, unabhängigen und vergleichbaren Reichweitenmessung aktiv auf europäischer Ebene mitzugestalten. 'Eine verlässliche, unabhängige und vergleichbare Reichweitenmessung ist das Fundament eines funktionierenden Medienmarktes. Die AGF setzt sich seit Jahren dafür ein, dass in Deutschland und auch darüber hinaus einheitliche Standards gelten. Die AMC bietet uns die Möglichkeit, diese Prinzipien auf europäischer Ebene aktiv mitzugestalten', sagt AGF-Chefin Kerstin Niederauer-Kopf





