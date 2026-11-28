Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht nach Aufgabe von Nelson Hysa in Runde zwei. Der nächste Gegner ist Daniel Dubois.

Am 29. November 2026 beendete Agit Kabayel im Düsseldorf er Stadion den hochkarätigen WM-Kampf im Schwergewicht bereits in der zweiten Runde durch die Aufgabe seines Gegners Nelson Hysa. Vor 50.000 Zuschauern sicherte sich der 34-jährige Boxer aus Bochum den WBC -Gürtel, der damit in Deutschland verbleibt. Dieser Erfolg ist historisch bedeutsam, da zuvor weder die Klitschko-Brüder noch Max Schmeling einen solchen Triumph in ihrer Heimat feiern konnten.

Der Verlauf des Kampfes in der Arena

Kabayel startete den Kampf als klarer Favorit und ging sofort offensiv ins Gefecht. Er drängte seinen 42 Jahre alten Gegner Nelson Hysa ständig mit Jabs und Kopftreffern zurück, während Hysa kaum dazu kam, eigene Angriffe zu fahren. Der Albaner wirkte ängstlich und klammerte fortwährend, was auf eine taktische Defensive hindeutete. Als die zweite Runde begann, eskalierte die Situation rasant.

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In der zweiten Runde fasste sich Hysa nach einem Close-Range-Austausch an die Schulter und zeigte extrem schmerzverzerrte Gesichtszüge. Nach einem weiteren Schlaghagel von Kabayel drehte sich der Albaner mit dem Rücken zum Gegner und hängte in den Seilen. Die Ecke reagierte sofort mit dem Wurf des Handtuchs, was der offizielle Akt der Aufgabe war. Unklar bleibt bis dato, ob Hysa tatsächlich eine Schulterverletzung erlitten hat oder seine totale Unterlegenheit vortäuschte.

Kontroversen und Reaktionen der Beteiligten

Die Reaktion des Publikums und der Beteiligten war geteilt. Während Kabayel sich für den überragenden Support bedankte, mischten sich Pfiffe und Buhrufe in die Applauswolke ein. Viele Zuschauer waren genervt, da sie ihr Eintrittsgeld für einen als kurz empfundenen Kampf ausgegeben hatten. Kabayel selbst wirkte hin- und hergerissen und äußerte Enttäuschung über die mangelnde Präsenz seines Gegners, auch wenn er sich über die Titelpräsentation für das lokale Publikum freute.

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Der 34-jährige Bochumer zog aus dem Ergebnis direkte Konsequenzen für seine Karriere. Mit seinem 28. Sieg in 28 Profikämpfen betonte er, dass er keine Lust mehr habe, gegen Platz zehn oder fünfzehn im Ranking zu boxen. Er sei bereit für die ganz großen Kämpfe und Gegner, für die er sich entsprechend hart vorbereite. Seine Mutter hatte vor dem Kampf bereits prognostiziert, dass sie Hysa nicht mal in der vierten Runde überleben sehen würde.

Hintergrund zur Titelvergabe und Status

Kabayel wurde im Juni 2026 vom Verband World Boxing Council zum Weltmeister erklärt, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niedergelegt hatte. Zuvor hatte Kabayel den Titel als WBC-Interimschampion inne. Diese Verteidigung gegen Nelson Hysa war seine erste als offizieller Titelträger. Hysa war vor dem Kampf als ungeschlagen geltend eingestuft worden, konnte diese Bilanz jedoch nicht verteidigen.

Ausblick auf den nächsten Großkampf

Sofort nach seinem Sieg wurden verschiedene Namen für den nächsten, deutlich härteren Gegner ins Spiel gebracht. Im Zentrum der Diskussion steht ein potenzieller Kampf gegen den britischen WBO-Weltmeister Daniel "Dynamite" Dubois. Die Planungen sehen zunächst ein Duell an der Stamford Bridge in London vor, gefolgt von einem möglichen Rückkampf in Düsseldorf. Kabayel nutzt den Schwung seines Sieges, um sich in die höchste Ebene des internationalen Schwergewichtsboxens zu katapultieren.