Agit Kabayel schlägt Nelson Hysa per K.o. und bleibt deutscher Schwergewichts-Champion. Die Verteidigung im Stadion Düsseldorf markiert den nächsten Schritt zur Wiedervereinigung aller Gürtel.

Agit Kabayel hat seinen WBC-Titel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt und damit die deutsche Boxgeschichte weitergeschrieben. Der 34-jährige Profi aus Bochum besiegte den 42-jährigen Albaner Nelson Hysa durch technischen K.o. in der zweiten Runde. Der Entscheidungskampf fand am exakten Jahrestag des legendären Kampfes zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Vor 50.000 begeisterten Zuschauern erfüllte Kabayel seine Favoritenrolle und blieb somit der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit der Ära von Max Schmeling.

Technischer Sieg in Runde zwei gegen Nelson Hysa

Der Kampf verlief hochdynamisch und endete rasch für den Herausforderer. Nelson Hysa, der als ungeschlagener Albaner in die Arena ging, konnte der Intensität von Agit Kabayel auf Dauer nicht standhalten. Bereits in der zweiten Runde erzielte der Bochumer den entscheidenden technischen K.o., der den Kampf beendete. Es handelte sich um den 28. Sieg in Kabayels 28. Profikampf, was seine bis dahin perfekte Bilanz unterstreicht. Hysa ging mit einer starken K.o.-Rate in den fight, musste sich jedoch der überlegenen Präzision seines Gegners geschlagen geben.

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WBC-Titel und Status als Deutscher Champion

Agit Kabayel führte die Gürtel bereits als WBC-Interimschampion, bevor er im Juni vom Verband World Boxing Council offiziell zum Weltmeister ernannt wurde. Dieser Schritt wurde notwendig, nachdem der ukrainische Dreifach-Champion Alexander Usyk seine Titel niederlegte. Kabayel nutzte diese Chance und verteidigte das Band nun erstmals in seiner aktuellen Regentschaft. Die Ernennung machte ihn zum Nachfolger eines vakanten Titels, der durch den Rückzug Usyks frei wurde. Mit diesem Sieg festigt er seine Position als führender deutscher Boxer in der schwersten Gewichtsklasse des Profisports.

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Strategische Pläne und Verträge mit DAZN

Das langfristige Ziel von Agit Kabayel ist die Voreinigung aller vier großen Gürtel im Schwergewicht. Aktuell warten jedoch deutlich härtere Prüfungen auf ihn als der Sieg gegen Nelson Hysa. Die Topstars der internationalen Schwergewichtsszene waren für diesen Zeitraum nicht verfügbar, was die Suche nach einem passenden Gegner erschwerte. Die Zukunft soll sich jedoch ändern, da Kabayel laut Medienberichten der "Bild" einen lukrativen Vertrag mit dem Streaming-Dienst DAZN unterschrieben hat. Dieser Deal umfasst drei Kämpfe, wozu auch das Duell gegen Hysa zählt, und soll ihm den Zugang zu stärkeren Herausforderern im kommenden Jahr ermöglichen.

Biografische Hintergründe und Karriereverläufe

Agit Kabayel wurde am 23. September 1992 in Leverkusen geboren und ist kurdischer Abstammung. Er wuchs im Ruhrgebiet auf und wechselte vom Kickboxen zum Boxen, wo er 2011 sein Profidebüt gab. Bekannt ist er für hohe Schlagfrequenzen und präzise Körpertreffer. Vor dem WBC-Titel errang er mehrere Europameistertitel und schlug Top-Gegner wie Arslanbek Machmudow, Frank Sánchez und Zhang Zhilei. Nelson Hysa, geboren am 6. September 1984 in Shkodra, startete sein Profidebüt erst mit 37 Jahren. Als "The Albanian Eagle" gewann er alle 25 Profikämpfe vorzeitig und stieg durch Siege gegen Thomas Narmo in die Top 10 der Weltrangliste auf.