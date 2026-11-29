Deutscher Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel vermisst Anrufe der Bundeskanzlers nach dem Sieg in Düsseldorf. Er sieht Diskriminierung.

Der deutsche Boxweltmeister im Schwergewicht, Agit Kabayel, hat sich öffentlich über die geringe Wertschätzung durch die deutsche Politik beschwert. Der 34-jährige Champion aus Bochum äußerte nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Düsseldorf am Samstag, dass er sich deutlich mehr Anerkennung von den höchsten politischen Ämtern des Landes gewünscht hätte. Er bezog sich dabei explizit auf den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, der ihn nicht kontaktiert habe.

Ausbleibende Kontakte zur Bundespolitik

Agit Kabayel bezeichnete es als enttäuschend, dass er von Bundeskanzler Friedrich Merz weder einen Anruf, keine Nachricht noch eine SMS erhalten habe. Der Sportler, der im Juni nach dem Rücktritt des Ukrainers Alexander Usyk zum WBC-Champion aufgestiegen war, vermutet hinter dem Schweigen der Regierung Gründe, die mit seiner Herkunft zusammenhängen könnten. Er schloss nicht aus, dass Hautfarbe, Haarfarbe oder sein Name eine Rolle gespielt haben könnten, wollte jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen.

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Im Gegensatz zur politischen Ebene erhielt Agit Kabayel nach dem spektakulären Sieg in der zweiten Runde gegen den Albaner Nelson Hysa jedoch direkte Gratulationen von anderen hohen Repräsentanten. Der Ministerpräsident und der Präsident Kurdistans meldeten sich umgehend bei dem Kämpfer. Kabayel, der kurdische Wurzeln besitzt und seinen 28. Sieg im 28. Profikampf feierte, zeigte sich über diese unmittelbare Unterstützung erfreut, während er den Mangel an politischer Anerkennung beklagte.

Historischer Meilenstein in Düsseldorf

Der Kampf in der Düsseldorfer Fußballarena ging als historischer Meilenstein in die Geschichte des deutschen Boxsports ein. Agit Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit der Ikone Max Schmeling vor 94 Jahren. Während Schmeling seine historischen Kämpfe allesamt in den USA ausgetragen hatte, verteidigte Kabayel als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister der Geschichte seinen Titel auf deutschem Boden. Dies unterstreicht die besondere Bedeutung des Ereignisses für die nationale Sportszene.

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Die Kulisse des Events war enorm: Rund 50.000 Zuschauer sorgten für eine atemberaubende Atmosphäre in der Arena. Der Kampf fand auf den Tag genau elf Jahre nach dem spektakulären WM-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury an derselben Stelle statt. Die Parallele zu diesem historischen Duell hob die symbolische Kraft der Veranstaltung hervor und zeigte, wie sehr der Boxsport in Deutschland nach der Ära Klitschkos neue Stars hervorbringt.

Kritik an systemischer Vernachlässigung

Agit Kabayel kritisierte scharf das Verhalten der deutschen Institutionen im Umgang mit sportlichen Höchstleistungen. Er erklärte, dass man in Deutschland diesem Thema der Anerkennung jedes Mal hinterherlaufen müsse. Für den Bochumer ist dies ein strukturelles Problem, das nicht nur ihn, sondern alle Spitzensportler betrifft. Er fordert, dass politische Instanzen Erfolge der Athleten proaktiv und würdevoll anerkennen, anstatt sie zu ignorieren.

Nun richtet Agit Kabayel den Blick auf die Zukunft der Schwergewichtsklasse. Sein konkretes Ziel ist es, alle vier Weltmeistergürtel im Schwergewicht zu vereinen. Mit der technischen Überlegenheit, die er gegen Nelson Hysa zeigte, hat er gezeigt, dass er eine führende Rolle in der neuen Ära des Boxens einnehmen möchte. Die Kombination aus sportlichem Triumph und der politischen Debatte um Anerkennung macht ihn zu einer der prägendsten Figuren im deutschen Spitzensport.