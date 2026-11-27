Schwergewichts-Weltmeister Agit Kabayel ärgert sich über das Schweigen von Kanzler Friedrich Merz. Vor seinem Titelverteidigungskampf in Düsseldorf fordert er die Politik auf, deutsche Sporthelden angemessen zu würdigen.

Agit Kabayel bereitet sich auf einen historischen Moment im deutschen Boxsport vor, der jedoch von politischer Enttäuschung überschattet ist. Der 34-jährige Weltmeister aus Bochum steht kurz vor seiner ersten Titelverteidigung in Deutschland, bleibt aber von der politischen Anerkennung ausgeschlossen. Er erwartet eine Geste von Bundeskanzler Friedrich Merz, die bis dato ausbleibt.

Kabayel kritisiert politische Ignoranz nach Titelgewinn

Agit Kabayel äußert deutliche Enttäuschung über das Ausbleiben einer Gratulation durch Bundeskanzler Friedrich Merz zur Ernennung als Weltmeister im Juni. Im Interview mit BILD und WELT betonte der Bochumer, dass ihn diese Zurückweisung traurig gestimmt hat. Im Gegensatz zu Fußball-Weltmeistern oder Olympiasiegern, die oft vom Bundespräsidenten ausgezeichnet werden, blieb eine direkte Kommunikation mit der Bundesregierung aus. Lediglich der Bürgermeister seiner Heimatstadt Bochum zeigte Interesse an seinem Erfolg, was Kabayel als unzureichend empfindet.

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Harter Weg ohne staatliche Förderung des Weltmeisters

Der 34-jährige Agit Kabayel argumentiert, dass sein Weg an die Spitze des Boxsports ebenso hart oder sogar härter gewesen sei als der anderer Sportler. Er hebt hervor, dass er sich allein und ohne jegliche staatliche Förderung oder Unterstützung nach oben gekämpft hat. Dabei habe er Deutschland stets repräsentiert, ohne finanzielle Unterstützung vonseiten der Politik. Seine Eltern sind als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen, und er selbst ist hier geboren. Für ihn und seine Familie ist diese formelle Anerkennung ein wichtiges Symbol für die Integration und den Erfolg im neuen Zuhause.

Historischer Titelkampf vor 50.000 Zuschauern

Agit Kabayel wird am kommenden Samstag sein Erbe als Schwergewichts-Champion im eigenen Land verteidigen. Der Kampf findet im Stadion von Düsseldorf vor rund 50.000 Fans statt. Damit wird er der erste deutsche Champion in dieser Gewichtsklasse sein, der seinen Titel in Deutschland verteidigt. Zuvor hatte bereits Max Schmeling vor 94 Jahren diesen Meilenstein gesetzt, als er Weltmeister wurde. Kabayel selbst wurde im Juni vom Weltverband WBC zum Champion ernannt, nachdem Oleksandr Usyk seine Titel niedergelegt hatte. In diesem exklusiven Kreis deutscher Schwergewichtsweltmeister ist Kabayel nun der zweite Name nach Max Schmeling.

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Konkrete Herausforderung gegen Nelson Hysa am 28. November

Am 28. November tritt Agit Kabayel gegen den 42-jährigen Albaner Nelson Hysa an, um seinen Gürtel zu verteidigen. Kabayel äußert den Wunsch nach einer Einladung nach Berlin oder einem persönlichen Anruf vom Kanzler. Zwei nette Worte und ein Schulterklopfer würden seiner Meinung nach bereits reichen, um seine Familie und ihn mit Stolz zu erfüllen. Bis zu diesem Termin bleibt die politische Anerkennung weiterhin aus, was den Kontrast zwischen dem hohen Stellenwert seiner sportlichen Leistung und der geringen Wertschätzung durch die Regierung verdeutlicht.

Ausblick auf politische Geste und sportliche Zukunft

Während sich Agit Kabayel auf den Kampf in Düsseldorf konzentriert, bleibt die Frage offen, ob sich die Politik noch korrigieren wird. Der 34-Jährige hat klar gemacht, dass ihm die symbolische Anerkennung durch den Bundeskanzler wichtig ist. Sein historischer Moment vor 50.000 Fans in Düsseldorf wird von der gesamten Boxwelt beobachtet. Ob eine nachholende Gratulation von Friedrich Merz erfolgt, bleibt abzuwarten, doch Kabayel sieht seinen sportlichen Erfolg als unverdiente Leistung ohne staatliche Hilfe.