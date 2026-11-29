Agit Kabayel, der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit 94 Jahren, äußert Enttäuschung über den ausbleibenden Anruf des Bundeskanzlers nach seiner Titelverteidigung in Düsseldorf, während er vom Ministerpräsidenten Kurdistans anerkannt wurde.

Der Bochumer ist der erste deutsche Schwergewicht sweltmeister seit 94 Jahren. Er wünscht sich eine Reaktion aus der deutschen Politik. Box-Weltmeister Agit Kabayel wünscht sich mehr Anerkennung aus der deutschen Politik.

„Natürlich hätte ich mich gefreut, wenn der Bundeskanzler mich auch mal angerufen hätte“, sagte der Bochumer nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Düsseldorf. Kabayel ist der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit der Ikone Max Schmeling vor 94 Jahren.

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„Wir müssen diesem Thema, was die Anerkennung angeht, jedes Mal hinterherlaufen in Deutschland“, beklagte Kabayel. Kabayel war im Juni zum WBC-Champion hochgestuft worden, nachdem der Ukrainer Alexander Usyk seine Gürtel niedergelegt hatte. Es habe in der Folge aber „keinen Anruf, keine Nachricht, keine SMS“ von Bundeskanzler Friedrich Merz gegeben, so Kabayel. Über die Gründe konnte er nur mutmaßen.