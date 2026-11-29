Agit Kabayel fordert nach umstrittener Titelverteidigung gegen Nelson Hysa endlich echte Herausforderer. Der WBC-Champion lehnt schwache Gegner ab.

Agit Kabayel hat seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht gegen Nelson Hysa in Düsseldorf erfolgreich verteidigt. Der Kampf löste jedoch keine Begeisterung aus, sondern scharfe Kritik seitens des Champions. Kabayel bezeichnete die Leistung seines Herausforderers als unwürdig und verglich den Auftritt mit einer Farce. Statt eines harten Kampfes erlebten die Zuschauer in der Merkur Spiel-Arena vor allem eine Enttäuschung im Sport.

Kritik an mangelnder Kämpfermentalität

Agit Kabayel ließ nach dem Kampf keine Zweifel an seiner Meinung offen. Er sprach direkt an, dass er sich auf einen harten Zweikampf vorbereitet hatte, während Nelson Hysa nicht bereit war, dieses Risiko einzugehen. Der Champion betonte, dass es schade sei, wie der Gegner auf die Herausforderung reagierte. Kabayel forderte Respekt vor dem Titel und der Vorbereitung, die er in seine Aufgabe investiert hatte. Die Reaktion des WBC-Weltmeisters zeigte deutlich, dass er sich von seinem Gegner nicht ernst genommen fühlte.

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Der Boxweltmeister nannte das Verhalten des Opponenten einen Schlag gegen die Integrität des Sports. Er verwies darauf, dass man nicht als Weltkämpfer in den Ring gehen und dann nach wenigen Schlägen den Kopf verdrehen darf. Für Kabayel war dies kein Kampf, sondern eine Verhinderung der eigentlichen sportlichen Leistung. Er stellte klar, dass er sich nicht auf solche Aufbaumeisterschaften einlässt und mehr erwartet. Seine Worte waren ein deutliches Signal an die Veranstalter und den Gegner.

Großes Publikum in Düsseldorf ignoriert

Trotz der enttäuschenden sportlichen Darbietung war das Ereignis in Düsseldorf ein mediales Highlight. Rund 50.000 Fans strömten ins Stadion, um das Spektakel live zu erleben. Die Nachfrage nach Karten war enorm, was die hohe Popularität des Boxens in Deutschland unterstreicht. Die Stimmung im Stadion war von Spannung und Vorfreude geprägt. Kabayel wollte dieser Bühne gerecht werden und seine Klasse beweisen.

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Der deutsche Schwergewichts-Champion zeigte, dass er sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet. Er hat bereits Geschichte geschrieben und möchte nun eine neue Ära prägen. Dafür braucht er jedoch Gegner, die ihm das Spiel machen und auf Augenhöhe kämpfen. Kabayel betonte, dass er bereit ist, durchs Feuer zu gehen, aber nicht für einen Einbahnweg. Die emotionale Ladung im Stadion stand in krassem Widerspruch zur mangelnden Leistung im Ring.

Planung von Vereinigungskämpfen

Agit Kabayel setzt nun alle Hebel auf große Namen, um seine Karriere voranzutreiben. Er fordert offen einen Vereinigungskampf an, da er keine Lust mehr auf Zwischenschritte hat. Mögliche Gegner sind WBO-Champion Daniel Dubois oder IBF-Champion Filip Hrgovic. Kabayel lehnt es kategorisch ab, sich noch einmal 14 Wochen hart auf einen schwächeren Gegner vorzubereiten. Er möchte direkt gegen die etablierten Top-Figuren antreten.

Sein Promoter Frank Warren arbeitet bereits an diesen Projekten. Warren unterzeichnete Verträge mit Dubois und Hrgovic und plant Veranstaltungen in London und Düsseldorf. Für einen Kampf zwischen Kabayel und Dubois müsste dieser zunächst seinen Titel am 30. Januar 2027 gegen Joseph Parker verteidigen. Filip Hrgovic soll im Januar 2027 gegen Frank Sanchez kämpfen. Kabayel peilt den März 2027 an, um gegen den verfügbaren Sieger zu treffen.

Herausforderungen und Marktrealitäten

Die Planungen scheitern aktuell an den Risiken, die die großen Namen eingehen müssen. Daniel Dubois und Filip Hrgovic sehen in Agit Kabayel noch keine Elite-Gefahr. Der Champion ist zwar technisch über jeden Zweifel erhaben, gehört aber vom Namen her noch nicht zum exklusiven Kreis der Weltmeister. Seine Siege gegen Aufbaugegner zählen für die großen Konkurrenten nicht als ausreichender Qualifikationsnachweis.

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Agit Kabayel ist sich dieser Barrieren bewusst. Er betonte nach dem Sieg in Düsseldorf, dass er keine Top-15-Kämpfer mehr herunterspielen möchte. Solche Kämpfe schaden ihm persönlich und dem Boxsport insgesamt. Er verlangt die Anerkennung, die er für seine Leistung erhält, ohne hinterherlaufen zu müssen. Der Druck wächst, da er beweisen muss, dass er auch gegen die absoluten Spitzennamen bestehen kann. Nur so kann er den nächsten großen Schritt gehen und den Sport attraktiver machen.