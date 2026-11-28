Agit Kabayel tritt am 28. November 2026 in der Duisburger Wedau-Arena im Kampf um seinen WBC-Titel an. Das Event soll den Boxsport in Deutschland neu beleben.

Am 28. November 2026 findet in Düsseldorf ein historisches Großereignis im deutschen Profiboxen statt. Agit Kabayel, der aktuelle Weltmeister der World Boxing Council im Schwergewicht, verteidigt seinen Titel zum ersten Mal in seiner Heimat. Das Event gilt als wichtiges Signal für die Revitalisierung des Boxsports in Deutschland, der seit 2015 kaum noch internationale Top-Events auf deutschem Boden präsentierte.

Jubiläum und historischer Kontext

Der Termin ist nicht zufällig gewählt, denn er markiert exakt elf Jahre nach dem letzten großen Box-Event in Deutschland. Am 28. November 2015 unterlag Wladimir Klitschko Tyson Fury in dieser Stadt. Heute steht Kabayel als Weltmeister im Ring und ist damit erst der zweite Deutsche dieser Ehre, nachdem Max Schmeling vor 94 Jahren als erster deutscher Schwergewichts-Boxweltmeister feierte. Kabayel selbst war damals als 24-jähriger Zuschauer in der 11. Reihe anwesend, als die deutsche Boxszene ihren Tiefpunkt erreichte.

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Das Stadion erwartet bis zu 50.000 Zuschauer, was die ursprüngliche Planungskapazität von 35.000 Plätzen deutlich übersteigt. Die Nachfrage war so groß, dass bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Ankündigung über 25.000 Tickets verkauft wurden. Kabayel möchte mit dieser Veranstaltung zeigen, dass das Boxen in Deutschland wieder groß werden kann, und sieht in sich selbst einen Motor für diese Entwicklung.

Werdegang und sportlicher Aufstieg

Die Reise des Deutsch-Kurden aus Bochum war von zahlreichen Rückschlägen geprägt. Nach seinem ersten Profieinsatz auf der Cranger Kirmes mit 17 Jahren, bei dem er einen erfahreneren Amateur herausforderte, wurde ein Video auf Facebook viral. Dies führte zu einer Ausbildung bei einem Kickbox-Trainer in Wuppertal, wo er auf den langjährigen Trainer Şükrü Aksu traf. Ohne eine nennenswerte Amateurlaufbahn stieg er direkt in den Profibereich auf und wurde im Juni 2016 Europameister.

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Seinen größten Karrieresprung schaffte Kabayel, als er nach Riad eingeladen wurde, um gegen den ungeschlagenen Russen Arslanbek Makhmudov anzutreten. Obwohl als klarer Außenseiter gehandelt, siegte Kabayel nach brutalen Leberhaken in nur vier Runden. Dieser Sieg öffnete ihm die Türen zu Kämpfen gegen Weltklassegegnern wie Frank Sanchez und Zhilei Zhang, die ihm zunächst das große finanzielle und mediale Echo brachten.

Seit Juni hält Kabayel den WBC-Gürtel, nachdem Oleksandr Usyk seine Titel niederlegte. Für die kommende Titelverteidigung wird er auf den Albaner Nelson Hysa treffen. Hysa ist 42 Jahre alt und stellt für den deutschen Meister eine ernsthafte Herausforderung dar, um seine Position an der Spitze der Rangliste zu festigen.

Finanzielle Aspekte und Zuschauererwartungen

Die wirtschaftliche Grundlage für Kabayels Karriere hat sich im Vergleich zu früheren Phasen drastisch verändert. Zuvor lebte er von der Hand in den Mund, da er von seinen ersten zehn Kämpfen keinen Cent verdiente. Heute profitiert er von einem Vertrag mit dem Streaminganbieter DAZN über drei Kämpfe, der ihm eine achtstellige Summe einbringt. Allein für den Kampf gegen Hysa wird ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag, geschätzt zwischen 5 und 7 Millionen Euro, erwartet.

Anders als bei früheren Events in Saudi-Arabien ist Kabayel nun auch an den Ticketeinnahmen und den Pay-per-View-Verkäufen beteiligt. Der Anteil, der ihm nach Berichten zustehen soll, beträgt deutlich über 60 Prozent. Diese finanzielle Absicherung unterscheidet sich von den früheren Erfahrungen, bei denen er nach einem Sieg gegen Dereck Chisora im November 2017 nur rund 120.000 Euro erhielt, ohne dass dies zu den erhofften großen Kämpfen führte.

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Die Promi-Gästeliste umfasst bekannte Namen, die die Bedeutung des Events unterstreichen. Unter den Ankündigungen befindet sich auch Herbert Grönemeyer, der ebenfalls aus Bochum stammt. Die hohe Präsenz von Medien und Wirtschaft spricht dafür, dass das Boxen in Deutschland wieder eine relevante Rolle im Sport- und Unterhaltungsmarkt einnimmt. Kabayel sieht seine Verantwortung, diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten und den Sport wieder in die Mitte der Gesellschaft zu tragen.