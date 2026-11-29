Agit Kabayel verteidigt seinen WBA-Weltmeistertitel im Schwergewicht in Düsseldorf. Nelson Hysa gab nach Verletzungserscheinungen auf. Diskussionen um den Kampfverlauf.

Agit Kabayel hat seinen WBA-Weltmeistertitel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt. Der 34-jährige Boxer besiegte den 42-jährigen Nelson Hysa am Samstagabend in Düsseldorf durch technischen Knockout in der zweiten Runde. Vor 53.000 Zuschauern im Stadion gelang dem Titelverteidiger eine dominante Leistung, die das Ende des Duells früh besiegelte.

Der Ablauf des Kampfes in der 2 Runde

Die Begegnung verlief für Kabayel sehr einseitig. Schon in der ersten Runde war deutlich zu erkennen, dass Hysa keine große Lust auf einen offenen Schlagabtausch hatte. Stattdessen versuchte er von Beginn an mit Klammern und Haltegriffen, den Gegner auf Abstand zu halten und möglichen Schaden zu minimieren. Diese Taktik sorgte bei den Zuschauern im Stadion für Frust, da kein dynamisches Boxen zu erwarten war.

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In der zweiten Runde eskalierte die Situation für den Albaner. Nach nur wenigen Sekunden des erneuten Auftauchens zeigte Hysa ein schmerzverzerrtes Gesicht und suchte hilfesuchend den Blick zu seiner Ecke. Der Ringrichter unterbrach den Kampf kurz, gab das Duell jedoch zunächst wieder frei. Kurze Zeit später warf Hysa das Handtuch, woraufhin der Kampf beendet wurde. Hysa wurde nach dem Kampf in seiner Ecke am Ellbogen behandelt.

Gerüchte um simulierte Verletzungen und Gage

Am Tag nach dem Kampf dominierte in den sozialen Medien die Frage, ob Nelson Hysa seine Verletzung simuliert habe. Viele Fans im Internet warfen dem Herausforderer vor, nur gekommen zu sein, um seine Gage abzuholen. Die Vorstellung, dass er ohne großen Schaden nach Hause fahren wolle, wurde von der Öffentlichkeit stark kritisiert. Die Gerüchteküche gahr weiter, als Fotos im Netz auftauchten, die Hysa mit einer dicken Eisbandage am Arm zeigten.

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Später machte die Meldung die Runde, dass es sich um einen Unterarmbruch handeln könnte. Um kurz nach Mitternacht wurde der Albaner in ein Krankenhaus gebracht. Eine offizielle medizinische Diagnose liegt bis dato nicht vor. Informationen aus dem Umfeld deuten jedoch darauf hin, dass Hysa bereits während der Vorbereitung Probleme mit seinem rechten Ellbogen hatte.

Agit Kabayels klare Kritik am Gegner

Agit Kabayel zeigte sich entrüstet über das Verhalten seines Kontrahenten. In der Kabine äußerte er seine Empörung über die Vorgehensweise des Albaners. Auf der anschließenden Pressekonferenz ging er noch deutlicher ins Gericht. Er betonte, dass ein Kampf um die Weltmeisterschaft die Chance des Lebens sei. Man könne nicht mit so einer Leistung in den Ring steigen und nach ein paar Schlägen den Kopf verdrehen.

Kabayel verwies darauf, dass große Töne vor dem Kampf ausgesprochen wurden. Der Herausforderer habe ihn öffentlich herausgefordert, sei aber am Ende einer solchen Leistung nicht gewachsen. Für den deutschen Boxstar war dies ein klarer Moment, in dem Respekt vor der Disziplin des Sports gefordert wurde. Er bedauerte die Art und Weise, in der das Duell endete, da es keine fairen Bedingungen bot.

Folgen für die WBA-Klassierung

Mit diesem Sieg behält Agit Kabayel seinen Titel im Schwergewicht. Die Reaktion der Fachwelt und der Fans auf den Kampfverlauf bleibt gespalten. Während der Titelverteidiger den Sieg als gerechtfertigt ansieht, dominieren in den sozialen Netzwerken die Vorwürfe gegen Nelson Hysa. Die weitere Entwicklung in der WBA-Klassierung hängt nun von eventuellen Klagen oder einer Wiedervereinnungsbegegnung ab. Bislang ist kein neues Datum für einen weiteren Kampf bekannt.