Der deutsche WBC-Champion Agit Kabayel trifft am 28. November 2026 in seiner ersten regulären Titelverteidigung auf den Albaner Nelson Hysa.

Der deutsche Top-Boxer Agit Kabayel steht am Samstag, dem 28. November 2026, in einer historischen Konfrontation im Ring. Als amtierender WBC-Weltmeister im Schwergewicht muss der 34-jährige Leverkusen-Boxer seinen Titel erfolgreich verteidigen. Sein Gegner ist der albanische Herausforderer Nelson Hysa, der bis dato ungeschlagen ist. Dieser Kampf markiert einen bedeutenden Meilenstein in der deutschen Boxgeschichte, da Kabayel nun als offizieller Champion auftritt.

Erste reguläre Titelverteidigung nach Titelübernahme

Agit Kabayel bestritt diesen Kampf als seine erste reguläre Verteidigung seines WBC-Titels. Im Juni 2026 wurde er vom Interims-Champion zum regulären Weltmeister aufgestiegen. Dieser Wechsel geschah aufgrund des offiziellen Verzichts von Oleksandr Usyk auf seinen Titel. Kabayel gilt damit als der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling. Die Verantwortung des offiziellen Titelträgers liegt nun vollständig in seinen Händen. Er muss beweisen, dass er den Status als Top-Favorit auch unter Beweis stellt.

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Streaming-Verfügbarkeit auf DAZN ohne lineares Fernsehen

Das Duell um den WBC-Titel wird exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Eine Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist weder im Free- noch im Pay-TV geplant. Zuschauer benötigen zwingend ein aktives DAZN-Abo, um den Kampf verfolgen zu können. Ein reiner Account reicht jedoch nicht aus, der Zugriff erfolgt nur über die DAZN-App oder eine spezielle Web-Adresse. Auf den Kanälen DAZN1 und DAZN2 wird der Kampf nicht gesendet. Fans müssen sich also auf die digitale Plattform einstellen. Die technischen Voraussetzungen für ein flüssiges Streaming müssen beim Zuschauer gegeben sein.

Biografische Fakten zu Agit Kabayel und seinem Weg

Agit Kabayel wurde am 23. September 1992 in Leverkusen geboren. Der Boxer mit kurdischer Abstammung wuchs im Ruhrgebiet auf und kam ursprünglich aus dem Kickboxen. Seinen ersten Profikampf bestritt er im Jahr 2011. Kabayel ist für seine hohe Schlagfrequenz und präzise Körpertreffer bekannt. Nach mehreren Europameistertiteln feierte er spektakuläre K.-o.-Siege. Zu seinen bekannten Gegnern zählen Arslanbek Machmudow, Frank Sánchez und Zhang Zhilei. Diese Siege ebneten ihm den Weg an die Weltspitze. Im Juni 2026 erfolgte die offizielle Ernennung zum Champion nach Usyks Rückzug.

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Herausforderer Nelson Hysa und seine beeindruckende Bilanz

Nelson Hysa wurde am 6. September 1984 in Shkodra geboren und ist als The Albanian Eagle bekannt. Der 1,96 Meter große Rechtsausleger gab erst 2022 mit 37 Jahren sein Profidebüt. Seitdem gewann er alle 25 Kämpfe, davon 23 vorzeitig durch K.-o. Durch seinen Titelgewinn gegen Thomas Narmo im August 2026 stieg er in die Top 10 der Weltrangliste auf. Er wurde nicht durch einen klassischen Ausscheidungskampf, sondern durch seine K.-o.-Bilanz zum Herausforderer. Mit diesem Kampf hat er die Chance, der erste albanische Schwergewichtsweltmeister zu werden. Seine späte Professionalisierung überrascht die Experten.

Einschätzung der Wetten und taktische Prognosen

Agit Kabayel startet als haushoher Favorit in den Titelkampf. Wettanbieter setzen ihn mit einer Quote von rund 1,05. Dies entspricht einer Gewinnwahrscheinlichkeit von etwa 95 Prozent. Hysa gilt als krasser Außenseiter, da er noch nie auf diesem absoluten Top-Niveau getestet wurde. Kabayel hat bereits gegen Weltklasse-Boxer gewonnen. Experten sehen ihn technisch und konditionell klar im Vorteil. Seine Schlagfrequenz könnte für Hysa eine massive Bedrohung darstellen. Hysa könnte jedoch in der ersten Runde mit seiner enormen Schlagkraft überraschen. Gelingt ihm dies nicht, wird sich die Klasse von Kabayel über die Distanz wahrscheinlich durchsetzen.