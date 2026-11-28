Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel im Schwergewicht am 28. November 2026 in Leverkusen gegen den ungeschlagenen Nelson Hysa. Nur Livestream.

Der deutsche Topboxer Agit Kabayel steht am Samstag, den 28. November 2026, vor der ersten Titelverteidigung als regulärer WBC-Weltmeister im Schwergewicht. Der 34-jährige Leverkusener tritt dabei gegen den ebenfalls ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa an. Dieser Kampf markiert einen historischen Moment im deutschen Boxsport, da Kabayel als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling den Gürtel trägt. Die Veranstaltung findet in Leverkusen statt und zieht weltweit die Aufmerksamkeit zahlloser Fans und Experten auf sich.

Agit Kabayel und der Weg zum Titel

Agit Kabayel wurde am 23. September 1992 in Leverkusen geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf. Seine Anfänge im Sport liegen im Kickboxen, bevor er 2011 sein Profidebüt im Boxen gab. Durch hohe Schlagfrequenzen und präzise Körpertreffer kämpfte er sich zu mehreren Europameistertiteln vor. Sein weltweiter Durchbruch gelang ihm durch spektakuläre K.-o.-Siege gegen Spitzengegner wie Arslanbek Machmudow, Frank Sánchez und Zhang Zhilei.

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Im Juni 2026 wurde Kabayel offiziell zum WBC-Champion ernannt, nachdem sein Vorgänger Oleksandr Usyk auf den Titel verzichtete. Zuvor hatte Kabayel den Interims-Gürtel inne. Seine Technik und Kraft machten ihn zu einem der gefürchtetsten Kämpfer im aktuellen Division. Nun steht er vor der Aufgabe, diesen Status gegen einen neuen Herausforderer zu beweisen, der mit einer perfekten Bilanz aufwartet.

Nelson Hysa als ungeschlagener Herausforderer

Nelson Hysa, auch bekannt als "The Albanian Eagle", wurde am 6. September 1984 in Shkodra geboren. Der 1,96 Meter große Rechtsausleger gab erst im Alter von 37 Jahren, also im Jahr 2022, sein Profidebüt. Trotz dieses späten Startzeitpunkts legte der nun 42-jährige Kämpfer eine beeindruckende Siegesserie hin. Er gewann alle 25 seiner Profikämpfe, wobei 23 dieser Siege durch K.-o. erzielt wurden.

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Seinen Platz in der Weltrangliste sicherte sich Hysa unter anderem durch den Gewinn des WBO-Global-Titels im August 2026 gegen Thomas Narmo. Er rückte dadurch in die Top 10 der Weltrangliste vor. Eine Einordnung als Herausforderer erfolgte nicht über einen klassischen Ausscheidungskampf, sondern basierte auf seiner extrem hohen K.-o.-Quote. Mit diesem Sieg könnte Hysa den Titel als erster Albaner in der Geschichte gewinnen.

Kein lineares TV, ausschließlich DAZN-Livestream

Für die Zuschauer in Deutschland und der Schweiz gibt es keine Übertragung des Duells im linearen Fernsehen. Weder im Free-TV noch im klassischen Pay-TV wird der Kampf gesendet. Dies bedeutet, dass der Kampf nicht auf den Sendern DAZN1 oder DAZN2 zu sehen sein wird. Die Exklusivrechte liegen allein bei der Streaming-Plattform DAZN.

Das Duell um den WBC-Titel wird ausschließlich im Livestream übertragen. Eine reine Mitgliedschaft bei DAZN reicht jedoch nicht aus, um den Kampf zu sehen. Der Zugang ist streng an die Nutzung der DAZN-App oder die Web-Adresse gebunden. Fans müssen sich also über die entsprechenden digitalen Endgeräte anmelden, um den Kampf live zu verfolgen. Dies stellt eine hohe Hürde für traditionelle Fernsehzuschauer dar.

Kampfprognose und Quoten

Agit Kabayel geht als haushoher Favorit in den Titelkampf. Wettanbieter führen den 34-Jährigen mit sehr niedrigen Siegquoten um 1,05. Dies entspricht einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent auf einen Sieg des Deutschen. Nelson Hysa gilt als krasser Außenseiter, unter anderem wegen seines Altersunterschieds von acht Jahren und der unterschiedlichen Gegnerqualität in der Vergangenheit.

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Experten sehen Kabayel technisch, körperlich und konditionell klar im Vorteil. Seine Erfahrung im absoluten Top-Niveau, insbesondere gegen Gegner wie Zhang Zhilei und Frank Sánchez, wird als entscheidender Faktor angesehen. Hysa wurde zwar noch nie auf diesem Niveau getestet, besitzt aber enorme Schlagkraft. Eine Überraschung könnte in der ersten Runde durch harte Treffer des Albaners gelingen. Gelingt dies nicht, wird Kabayel seine Klasse mit der Zeit immer deutlicher ausspielen.