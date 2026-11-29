Agit Kabayel hält seinen WBC-Schwergewichtstitel durch Aufgabe von Nelson Hysa in der zweiten Runde. Isabell Werth gratuliert dem Bochumer Boxer live im Stadion.

Agit Kabayel hat seinen WBC -Weltmeistertitel im Schwergewicht in Düsseldorf erfolgreich verteidigt. Der 34-jährige Boxer aus Bochum stand am Abend im Ring gegen den 42-jährigen Albaner Nelson Hysa. Vor 53.000 Zuschauern in der Halle reichten Kabayel bereits zwei Runden, um den Kampf für sich zu entscheiden. Die Ecke von Nelson Hysa warf nach dem Ende der zweiten Runde das Handtuch, wodurch der Sieg des Deutschen besiegelt wurde.

Kabayel dankt Fans für die Unterstützung

Unmittelbar nach dem Sieg zeigte sich Agit Kabayel überglücklich und sprach der Menge seinen Dank aus. Er betonte, dass sie den Boxsport in Deutschland wieder populär gemacht hätten. Das Gefühl des Triumphes nannte er unbeschreiblich. Kabayel richtete sich zudem an Nelson Hysa, indem er sagte, er würde sein Leben riskieren, wenn er solche Drohungen aussprechen würde. Hysa habe dies jedoch nicht getan, was Kabayel respektierte. Trotz der harten Worte im Ring kann sich der Boxgigant nun auf den Sieg freuen und zeigte sich locker in der Kabine.

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Isabell Werth gratuliert dem Weltmeister

Gegen 0.34 Uhr trat in Kabayels Kabine eine besondere Persönlichkeit auf. Die 57-jährige Reitkönigin Isabell Werth erschien im Kreis des engsten Freundeskreises. Die achtfache Olympiasiegerin und sechsfache Silbermedaillengewinnerin hatte dem Bochumer zuvor live im Stadion die Daumen gedrückt. Bei der Begrüßung gratulierte sie Agit Kabayel herzlich. Sie erwähnte, dass ihr Sohn ein großer Fan des Boxers ist und ihn bewundert. Kabayel reagierte erfreut auf das persönliche Treffen mit der deutschen Sportlegende.

Werth erinnert sich an frühere Boxkämpfe

Isabell Werth blickte bei ihrem Besuch auf ihre eigene Geschichte mit dem Boxsport zurück. Sie erzählte, dass sie das letzte Mal im Jahr 1995 live bei einem Boxkampf dabei war. Damals erlebte sie den Kampf von Axel Schulz gegen Frans Botha, den Schulz verlor. Kabayel war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal drei Jahre alt. Werth bezeichnete ihren Besuch als unglaublich toll. Sie betonte, wie positiv sie den aktuellen Abend erlebt hat. Die Begegnung zwischen der Reiterin und dem Boxer wurde als schöne Anekdote gewertet.

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Historische Bedeutung für den deutschen Boxsport

Agit Kabayel ist nach Max Schmeling der zweite deutsche Schwergewichts-Weltmeister. Max Schmeling errang diesen Titel vor 94 Jahren. Kabayel sorgt dafür, dass der Boxsport in Deutschland wieder die Aufmerksamkeit erhält, die er lange vermisst hat. Er gilt als einer der größten aktuellen Sporthelden in Deutschland. Seine Erfolge tragen dazu bei, das Interesse an der Disziplin wieder zu steigern. Die Reaktion der Fans und der Medien zeigt die große Bedeutung dieses Erfolgs.

Offizielle Stellungnahme des Weltmeisters

Agit Kabayel nutzte die Zeit nach dem Kampf, um seine Dankbarkeit auszudrücken. Er erwähnte, dass die Stimmung im Stadion unbeschreiblich war. Jeder Anwesende habe einen Teil zum Erfolg beigetragen. Die Verteidigung des Titels in der zweiten Runde durch Aufgabe wurde als klare Dominanz gewertet. Kabayel wirkte entspannt und zufrieden mit seiner Leistung. Er freute sich über die Unterstützung durch die Fans und sein Team. Der Abend in Düsseldorf markiert einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere als Weltmeister im Schwergewicht.