Agit Kabayel feiert am 28. November 2026 in Düsseldorf die Titelverteidigung. Nach zehn Jahren bringt das Boxen Stars und Millionen nach Deutschland zurück.

Am 28. November 2015 fand in Deutschland der letzte große Weltmeisterschaftskampf im Schwergewicht statt. An jenem Abend unterlag Wladimir Klitschko dem Briten Tyson Fury vor 50.000 Zuschauern in der Mercedes-Benz-Arena in Düsseldorf. Auf den Tag genau elf Jahre später kehrt die Elite des Profiboxens an diesen legendären Ort zurück. Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel wird am kommenden Samstag, dem 28. November 2026, seinen WBC-Gürtel gegen den Albaner Nelson Hysa verteidigen. Dies markiert das erste Mal seit Max Schmeling, dass ein deutscher Boxer diesen Titel hält und ihn auf heimischen Boden zur Schau stellt.

Kabayel kehrt an den Schauplatz seines Triumphs zurück

Die Wahl des Austragungsortes ist dabei kein Zufall, sondern eine bewusste Hommage an die deutsche Boxgeschichte. Die Veranstaltung soll nicht nur sportlich, sondern auch kulturell ein Ereignis werden, das die Erinnerung an die Ära der Klitschkos wiederbelebt. Für Kabayel ist dieser Ort symbolisch aufgeladen, da hier der letzte große deutsche Schwergewichtssieg vor ihm stattfand. Die Fans in Düsseldorf und im ganzen Land dürfen auf ein Hochseilakt im Ring gefasst werden, bei dem der aktuelle Meister seine Vorherrschaft unter Beweis stellen muss.

Also read Fili durchbricht Formtief: Gerezgiher treibt Fortuna Düsseldorf ins Pokalhalbfinale

Der Vergleich mit den vergangenen Jahren ist augenfällig. Seit 2015 gab es keine Weltmeisterschaftskämpfe im Schwergewicht mit deutscher Beteiligung in der Hauptsaison. Kabayel füllt nun diese Lücke und positioniert sich als neues Aushängeschild für den deutschen Spitzensport. Seine Präsenz in der Top-Klasse der Boxwelt wird erwartet, den Markt für Prestige-Events im Land wieder zu beleben und das Interesse an den schweren Gewichtsklassen nachhaltig zu steigern.

Von der Armut zu achtstelligen Verträgen mit DAZN

Der finanzielle Aufstieg des Bochumers Agit Kabayel ist extrem steil und geprägt von harter Arbeit. Im Februar 2025 gab er in der BILD zu, dass er aus seinen ersten zehn Profikämpfen keinen einzigen Cent verdient habe. Er lebte von der Hand in den Mund und stritt Kämpfe kostenlos ab, während niemand im Publikum wusste, dass er finanziell am Ende war. Erst mit seinem 24. Profiauftritt im Dezember 2023, einem Sieg gegen Arslanbek Makhmudov in Riad, änderte sich die Situation schlagartig. Kabayel erhielt eine siebenstellige Summe und konnte sein Glück kaum fassen.

Advertisement

Die folgenden Erfolge gegen Frank Sanchez und Zhilei Zhang brachten ihm ebenfalls Millionenbeträge aus Saudi-Arabien ein. Mit dem WBC-Titel im Gepäck hat sich Kabayel nun zu einem der bestbezahlten deutschen Sportstars entwickelt. Über seinen Streaminganbieter DAZN wurde ein Vertrag über drei Kämpfe unterzeichnet, der ihm insgesamt eine achtstellige Summe einbringen wird. Allein die erste Titelverteidigung gegen Nelson Hysa wird ihm geschätzt einen mittleren einstelligen Millionenbetrag einbringen.

Modellwechsel: Tickets und Pay-per-View statt nur Fixgagen

Ein wesentlicher Grund für die gestiegene Einnahmen ist die Änderung des Geschäftsmodells. Anders als bei seinen Kämpfen in Saudi-Arabien, wo oft nur Fixgagen gezahlt werden, beteiligt sich Kabayel nun deutlich an den Merchandising- und Ticketeinnahmen. Nach Informationen der BILD liegen diese Anteile bei deutlich über 60 Prozent. Dazu kommen die Einnahmen aus Pay-per-View-Verkäufen, was ihm eine stabile und hohe finanzielle Basis für die Zukunft bietet.

Neben dem Kampfpreis kommen auch lukrative Werbedeals hinzu, die Kabayel in der Vergangenheit bereits abgeschlossen hat. Ein prominentes Beispiel ist der Vertrag mit der amerikanischen Sportbekleidungsmarke Champion. Diese Marke ist historisch bedeutsam, da sie in der Vergangenheit auch die legendäre Karriere von Muhammad Ali begleitete. Das Team um seinen Manager Lasse Krüger hat diese Deals strategisch so verhandelt, dass Kabayel nicht nur vom Ring, sondern auch von seiner Markenwertsteigerung profitiert.

Zukünftige Gegner: Daniel Dubois und Joseph Parker

Im DAZN-Vertrag sind bereits zukünftige Kampfszenarien festgehalten. Nach der Verteidigung gegen Nelson Hysa wird im kommenden Jahr ein Weltmeisterduell gegen Daniel Dubois, den WBO-Champion, erwartet. Dubois muss jedoch zunächst einen anderen Kampf überstehen. Am 30. Januar steht gegen Joseph Parker, der kürzlich wegen Kokainmissbrauchs gesperrt war, ein entscheidender Titelkampf an.

Advertisement

Sollte Daniel Dubois diesen Kampf gewinnen, könnte es im Sommer 2027 zu einem direkten Duell zwischen Dubois und Agit Kabayel kommen. Als möglicher Austragungsort für dieses Showdown wird die Stamford Bridge, die Heimstätte des FC Chelsea, in Betracht gezogen. Dies deutet auf eine internationale Ausweitung der Titelkämpfe hin und würde die Reichweite des deutschen Weltmeisters stark erhöhen. Ein Rückkampf in Deutschland ist für das Jahresende nach dem ersten Duell bereits eingeplant.

Alternative Szenarien und das Erbe Max Schmeling

Neben der direkten Herausforderung durch Dubois gibt es weitere Diskussionen um den richtigen Weg in der Topklasse. Der WBC-Präsident Mauricio Sulaiman favorisiert ein Duell zwischen Kabayel und dem Sieger des Kampfes zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua. Dieser Kampf findet am 11. Dezember in Cardiff statt und könnte die nächste große Hürde für den deutschen Champion markieren. Kabayel steht damit an einem Scheideweg, der ihn entweder in die USA nach London oder zurück nach Deutschland führen wird.

Die Ereignisse in Düsseldorf werden nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich von großer Bedeutung sein. Das Boxen ist zurück auf deutschem Boden, und das lohnt sich für den ersten deutschen Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling auch finanziell. Die großen Kämpfe und die damit verbundenen hohen Budgets sind ein klares Signal, dass die deutsche Boxszene wieder auf dem globalen Radar der Top-Marken und Sender steht. Kabayel nutzt diese Chance, um seine Position als Aushängeschild zu festigen.