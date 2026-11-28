Agit Kabayel schützt am 28. November 2026 in Düsseldorf seinen WBC-Titel gegen Nelson Hysa. Er verdient bis zu sieben Millionen Euro und plant Kämpfe gegen Daniel Dubois.

Am 28. November 2026 findet in Düsseldorf das erste große deutsche Schwergewichtsweltmeisterduell seit mehr als einem Jahrzehnt statt. Der aktuelle WBC -Weltmeister Agit Kabayel steht dort in seiner ersten Titelverteidigung gegen den Albaner Nelson Hysa im Ring. Dieser historische Moment markiert die Rückkehr des Premium-Boxens in die Heimat des früheren Titelinhabers Max Schmeling und bietet Kabayel erhebliche finanzielle Möglichkeiten.

Historischer Hintergrund und Stadionatmosphäre

Der Termin ist bewusst gewählt, um exakt elf Jahre nach dem berühmten Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Tyson Fury zu gedenken. Damals unterlag Klitschko, der heute 50 Jahre alt ist, Fury am 28. November 2015 vor 50.000 Zuschauern in der selben Düsseldorfer Arena. Fury war zu jenem Zeitpunkt 38 Jahre alt und beendete damit die lange Regentschaft von Klitschko an der Spitze des Schwergewichts. Kabayel, der heute 34 Jahre alt ist, nutzt dieses Datum, um die Tradition des deutschen Schwergewichtsboxens wiederzubeleben.

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Die Verbindung zwischen dem historischen Moment und der aktuellen Veranstaltung ist somit faktisch und datentechnisch klar verankert. Die Erwartungen an die Stimmung im Stadion sind hoch, da der erste deutsche Weltmeister in dieser Gewichtsklasse seit Schmeling eine neue Generation von Fans ansprechen soll. Die Wiederbelebung der großen Kämpfe in Deutschland soll nicht nur sportlich, sondern auch kulturell bedeutsam sein.

Finanzielle Struktur und DAZN-Vertrag

Die ökonomische Perspektive für Agit Kabayel ist im Vergleich zu früheren Aufenthalten im Ausland deutlich günstiger ausgefallen. Gegen seinen Gegner Nelson Hysa, der 42 Jahre alt ist, rechnet man mit einem Umsatz von bis zu sieben Millionen Euro. Im Gegensatz zu seinen früheren Kämpfen in Saudi-Arabien profitiert der Weltmeister nun stark von den heimischen Ticketeinnahmen und den Pay-per-View-Verkäufen.

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Angaben zufolge liegt seine Beteiligung an diesen Einnahmen bei deutlich über 60 Prozent. Hinzu kommt eine garantierte Grundgage, die insgesamt zu einer der höchsten Vergütungen für deutsche Sportler führt. Der Streaminganbieter DAZN hat mit dem Champion einen Mehrjahresvertrag ausgehandelt, der ihm über drei Kämpfe hinweg eine achtstellige Summe einbringt. Diese finanzielle Absicherung unterstreicht das Vertrauen in die kommerzielle Kraft des deutschen Schwergewichts.

Neben den sportlichen Leistungen hat Kabayel auch in der Werbewirtschaft Erfolge erzielt. Zu den Partnern zählt die US-Marke Champion, bei der in der Vergangenheit auch die Legende Muhammad Ali unter Vertrag stand. Diese Markenbindung stärkt das persönliche Profil des Kämpfers und erweitert die Reichweite über den Sport hinaus. Die Kombination aus sportlichem Erfolg und kommerzieller Attraktivität macht ihn zu einer zentralen Figur im internationalen Boxing.

Zukünftige Herausforderungen und Dubois-Pläne

Bereits vor dem Kampf gegen Nelson Hysa sind die Weichen für die kommenden Jahre gestellt worden. Im DAZN-Vertrag sind bereits potenzielle Titelkämpfe gegen andere Verbände vereinbart. Als nächstes steht ein Duell gegen Daniel Dubois auf der Agenda, der den WBO-Gürtel hält und 29 Jahre alt ist. Dieser Kampf wird als logische nächste Stufe in der Gewichtung der Schwergewichtsranglisten betrachtet.

Die Planung hängt jedoch von der Ergebnisse des kommenden Monats ab. Am 11. Dezember 2026 findet in Cardiff ein Duell zwischen Daniel Dubois und Joseph Parker statt. Parker, der 34 Jahre alt ist, muss zunächst eine Sperre wegen Kokainmissbrauchs verbüßen. Wenn Dubois diesen Kampf gewinnt, ist ein Treffen mit Agit Kabayel für den Sommer 2027 geplant.

Mögliche Austragungsorte für die Titelvereinigung

Für das Duell zwischen Kabayel und Dubois wird bereits intensiv über den Austragungsort verhandelt. Ein möglicher Schauplatz ist das Stamford Bridge Stadion, die Heimstätte des FC Chelsea in London. Diese Option wird durch die jüngste Interaktion zwischen Daniel Dubois und dem Verein gestützt, da der Boxer bereits als Gast auf dem Rasen des Clubs war. Ein solcher Standort würde die internationale Reichweite des Events weiter erhöhen.

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Nach dem ersten Aufeinandertreffen in England ist im Anschluss an den Sommer 2027 ein Rückkampf in Deutschland angedacht. Dies würde die Verbindung zum deutschen Publikum stärken und den kommerziellen Erfolg aus der ersten Verteidigung fortführen. Die Struktur der Kämpfe zeigt eine klare Planung, die sowohl die finanziellen Interessen der Promotoren als auch die sportliche Entwicklung der Kämpfer berücksichtigt.

Widersprüchliche Interessen der Verbandsspitze

Neben den vertraglichen Vereinbarungen gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen bezüglich der Rangliste und der Pfadfinderung der Gegner. Mauricio Sulaiman, der Präsident der WBC, favorisiert einen anderen Weg für die Zukunft von Agit Kabayel. Er möchte, dass der deutsche Champion gegen den Sieger des Duells zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua kämpft.

Dieses große Finale ist für den 11. Dezember 2026 in Cardiff angesetzt. Die WBC-Vorstandsetage sieht in diesem Kampf den logischen nächsten Schritt, um den wahren Weltmeister zu ermitteln. Dies steht im Kontrast zu den bereits mit DAZN vereinbarten Plänen für Daniel Dubois. Die unterschiedlichen Interessen der Promotoren und der Verbände zeigen die Komplexität des professionellen Boxens in der heutigen Zeit.

Die Entscheidung über den tatsächlichen Fortgang hängt letztlich von den Ergebnissen der kommenden Kämpfe ab. Agit Kabayel muss sich zunächst gegen Nelson Hysa behaupten, um seine Position als Titelinhaber zu festigen. Erst danach wird sich zeigen, ob die Pläne mit Dubois oder die Vision von Sulaiman mit Fury realisiert werden. Der 28. November 2026 ist somit nur der erste Schritt in einer langen Reihe von potenziellen Blockbustern.