Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel will seinen Titel gegen Nelson Hysa verteidigen. Der erste deutsche Champion seit Max Schmeling wünscht sich politische Wertschätzung.

Der deutsche Profiboxer Agit Kabayel steht am 28. November vor einer historischen Mission im Messe Düsseldorf. Als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister seit Max Schmeling aus dem Jahr 1928 verteidigt der 34-Jährige seinen Titel gegen den Albanier Nelson Hysa. Das prestigeträchtige Ereignis findet vor rund 50.000 Zuschauern in genau derselben Arena statt, in der vor elf Jahren Wladimir Klitschko gegen Tyson Fury um die Weltmeisterschaft boxte.

Rückblick auf Klitschkos historischen Abend

Kabayel blickt mit Nostalgie auf den damaligen Großkampf in Düsseldorf zurück, den er live aus der 11. Reihe erlebte. Die Eintrittskarte für diesen besonderen Platz kostete seinerzeit etwa 1.300 Euro. Da Kabayel zu jenem Zeitpunkt bereits 10 oder 11 Profikämpfe absolviert hatte, aber kaum verdiente und von der Hand in den Mund lebte, konnte er sich das Ticket nicht leisten. Stattdessen war er als Gast eingeladen. Der Boxer betont, dass der Gedanke an diese Vergangenheit seine heutige Situation umso bedeutungsvoller macht. Er hätte sich das Erreichen der Weltspitze selbst vor anderthalb Jahren kaum träumen lassen, als er noch als Fan im Stadion saß.

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Komplizierte Reise zur Weltmeisterschaft

Seine Ernennung zum offiziellen Weltmeister des Weltverbands WBC im Juni erfolgte auf spektakuläre Weise, jedoch ohne einen eigenen Kampf im Ring. Sein Vorgänger Oleksandr Usyk legte seine Titel nieder, wodurch Kabayel nachrücken konnte. Die Nachricht erreichte ihn in einer Flugzeugkabine auf dem Weg nach Mallorca. Nach der Landung explodierte sein Handy praktisch vor Nachrichten. Sein Manager bestätigte ihm die neue Rolle, woraufhin Kabayel zunächst ratlos war und fragte, was genau er nun sei.

Es dauerte einige Tage, bis der 34-Jährige die Tragweite dieser Nachricht verarbeitet hatte. Er gesteht, dass er Schwierigkeiten hatte, die richtige emotionale Reaktion zu finden. Obwohl er den Titel nun in den Händen hält, wäre er ihm liebster im Ring gekämpft. Er hatte zuvor den Status eines Interims-Champions inne und positionierte sich als Nummer eins hinter Usyk. Das Training mit neuen Partnern hat sich deutlich verändert, da diese spüren, dass sie gegen den aktuellen Schwergewichtsweltmeister antreten und sich selbst messen wollen.

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Fehlende politische Anerkennung in Deutschland

Trotz seines sportlichen Triumphs fühlt sich Kabayel in Deutschland noch nicht vollständig als etablierter Top-Sportler akzeptiert. Er weist darauf hin, dass Deutschland seit 94 Jahren, seit Max Schmeling, keinen Weltmeister im Schwergewicht hervorbrachte. Diese lange Durststrecke habe dazu geführt, dass die Figur Kabayel noch nicht vollständig im öffentlichen Bewusstsein angekommen sei. Im Vergleich zu Max Schmeling, der als Nationalheld gilt, Präsidenten traf und als Botschafter reiste, sieht Kabayel selbst große Unterschiede. Als Kind kurdischer Einwanderer zweifelt er manchmal daran, ob sein Name in Deutschland jemals die gleiche Plattform erhalten wird.

Eine konkrete Kritik übt der Boxer an der fehlenden Wertschätzung durch die Politik. Während Fußballweltmeister oder olympische Medaillengewinner vom Bundespräsidenten ausgezeichnet werden oder eine telefonische Gratulation des Bundeskanzlers erhalten, blieb Kabayel eine solche Gattung versagt. Nach seiner Krönung interessierte sich kein Politiker für ihn, abgesehen vom Bürgermeister seiner Heimatstadt Bochum. Kabayel betont, dass er sich allein und ohne staatliche Förderung an die Spitze gearbeitet hat und Deutschland dabei repräsentiert hat.

Perspektiven und zukünftige Wünsche

Der Weg an die Spitze war für Agit Kabayel nicht einfach. Er litt jahrelang unter finanziellen Sorgen, und zahlreiche Kämpfe wurden abgesagt. In der Öffentlichkeit fand sein Weg kaum Beachtung, bis der Knoten letztendlich platzte. Für die Zukunft hofft der Boxer auf eine Einladung nach Berlin oder zumindest einen Anruf vom Bundeskanzler. Solange diese Anerkennung ausbleibt, fühlt er sich im sozialen Kontext noch nicht vollständig angekommen, auch wenn sein sportlicher Erfolg unbestritten ist. Die Geschichte von Agit Kabayel ist noch in vollem Gange und entwickelt sich gerade zu einem spannenden Kapitel.