Im Düsseldorfer Stadion verteidigte Agit Kabayel zum ersten Mal seinen WBC-WM-Titel im Schwergewicht. Nach knapp fünf Minuten Minus schloss Gegner Nelson Hysa den Kampf nach zwei Runden aufgrund einer angeblichen Verletzung und des Drucks des Deutschen ab.

Von Martin Armbruster und Tobias Nordmann, Düsseldorf Nach dieser Rechten von Agit Kabayel hatte die Ecke von Gegner Nelson Hysa genug und warf das Handtuch.

Erstmals verteidigt Agit Kabayel seinen WM-Titel im Schwergewicht. Die Stimmung in Düsseldorf ist gigantisch, der Kampf leider ein Witz. Gegner Nelson Hysa winkt in der zweiten Runde theatralisch ab. Offenbar verletzt.

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Nelson Hysa flüchtete völlig überdreht aus dem Inneren des Düsseldorfer Fußballstadions. Nicht mal zwei Runden hatte er dem Druck von Agit Kabayel standgehalten. Noch bevor der Gong zum Ende der zweiten Runde ertönte, war alles vorbei. Das gigantische Spektakel verkam zu einer sportlichen Farce.