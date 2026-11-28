Der deutsche Schwergewichtsboxer Agit Kabayel hat seinen WBC-Weltmeistertitel in der Merkur Spiel-Arena gegen Nelson Hysa durch technischen Knockout in der zweiten Runde erfolgreich verteidigt. Vor etwa 53.000 Zuschauern blieb der Bochumer ungeschlagen und feierte seinen 28. Sieg.

In Düsseldorf erleben beim WM-Kampf von Agit Kabayel gut 50.000 Fans den größten Boxkampf in Deutschland seit elf Jahren. Der Bochumer setzt sich gegen einen überforderten Gegner zügig durch.

Der deutsche Schwergewichtsweltmeister Agit Kabayel hat seinen WM-Titel vor einer Riesenkulisse in Düsseldorf erfolgreich und mühelos verteidigt. Der Bochumer gewann seinen ersten Verteidigungsboxkampf um den Gürtel des Verbands WBC vor etwa 53.000 Zuschauern in der ausverkauften Merkur Spiel-Arena gegen den deutlich unterlegenen Albaner Nelson Hysa, der seine erste Profi-Niederlage erlebte und verdient verlor. Der für seine Körpertreffer berüchtigte Kabayel feierte seinen 28. Sieg und bleibt damit ungeschlagen.

Advertisement

Der 34-Jährige siegte durch technischen Knockout nach zwei von zwölf angesetzten Runden. Im Sommer hatte der Hüne aus dem Ruhrpott nach einer Titel-Niederlegung kampflos als erster Deutscher seit Max Schmelings Niederlage 1932 den Titel getragen. In der rheinischen Metropole schallten schon lange vor Beginn „Agit“-Sprechhöre durch die Arena mit geschlossenem Dach, zahlreiche albanische Fans hielten dementsprechend dagegen. Schon allein beim Einblenden von Kabayel beim Aufwärmen wurde es ohrenbetäubend.