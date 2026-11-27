Agit Kabayel steht vor einem historischen Kampf: Als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister jemals, verteidigt er seinen Titel in seinem Heimatland. Der Bochumer trifft auf Albaner Nelson Hysa - und wünscht sich politische Anerkennung.

Agit Kabayel steht vor einem historischen Kampf: Als erster deutscher Schwergewichtsweltmeister jemals, verteidigt er seinen Titel in seinem Heimatland. Der Bochumer trifft auf Albaner Nelson Hysa - und wünscht sich politische Anerkennung..

Agit Kabayel verteidigt seinen WBC-Weltmeistertitel gegen den ungeschlagenen Albaner Nelson Hysa vor einer nahezu ausverkauften Arena. Doch kann der Bochumer mehr als nur seinen Titel verteidigen? Kann er eine neue Ära des deutschen Boxsports einläuten?. Seine erfolgreiche Titelverteidigung gegen Young Stribling fand 1931 in den USA statt. 95 Jahre später ist Agit Kabayel der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister, der seinen Titel auf heimischem Boden verteidigt.

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Auch das Datum ist bemerkenswert: Exakt elf Jahre zuvor, am 28. November 2015, verlor Wladimir Klitschko in derselben Arena seine WM-Titel gegen27 Kämpfe, 27 Siege, 19 Knockouts. Agit Kabayel hat sich seinen Platz an der Weltspitze mit beeindruckenden Leistungen erarbeitet. Seine vorzeitigen Siege gegen Arslanbek Makhmudov, Frank Sánchez und Zhilei Zhang zählen zu den wichtigsten Erfolgen seiner Karriere.