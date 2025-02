Aglaia Szyszkowitz will neue Eheform

TV-Star Aglaia Szyszkowitz steht vor einem Neuanfang in ihrer 32-jährigen Ehe. Die Schauspielerin möchte die Beziehung mit ihrem Mann Marcus Müller neu ausrichten und in eine neue Form überführen, um nicht mehr das klassische Ehepaar zu bleiben.

TV-Star Aglaia Szyszkowitz ist seit 32 Jahren verheiratet. Doch jetzt will sie einen Neuanfang – innerhalb ihrer Ehe. Es stehen viele Veränderungen für die 57-Jährige an. Seit 1992 ist die Schauspielerin verheiratet, hat mit ihrem Mann zwei gemeinsame Söhne. Doch sie fühlt sich nach all den Ehejahren festgefahren. Jetzt will sie einen Neuanfang und ihre Beziehung anders ausrichten.

„Wir möchten unsere Beziehung reflektieren und vielleicht in eine neue Form überführen, sodass wir nicht mehr das 'klassische Ehepaar' bleiben, sondern jeder für sich mal eigene Schritte macht', erklärt Aglaia Szyszkowitz im Gespräch mit 'bild.de'. Doch woher der Wunsch? Nach dem Auszug der Söhne Frederic (26) und Samuel (21) geriet die Beziehung mit ihrem Mann Marcus Müller (59) ins Wanken. Das Ehepaar trennte sich, kam allerdings vor zwei Jahren wieder zusammen. Doch die beiden erkannten, dass sie nicht weitermachen wollen, wie früher: „Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir aus diesen festgefahrenen Mustern, die man als langjähriges Ehepaar so hat, aussteigen möchten.' Doch diese Umstellung fällt der Schauspielerin nicht leicht. „Das ist sehr herausfordernd', gibt sie zu. „Man muss sich wieder um einen eigenen Freundeskreis kümmern, hat plötzlich aber auch Zeit für andere Dinge. Es eröffnet einen ganz neuen Horizont!' So lerne Aglaia aktuell Tangotanzen – mit ihrem Cousin. Denn neue Partner sind in die Umstrukturierung der Ehe nicht involviert. Die Schauspielerin aus der ARD-Serie 'Billy Kuckuck' (heißt jetzt 'Eine mit Herz') schließt dies zumindest in der Zukunft nicht kategorisch aus: „Das wird man sehen. Momentan gibt es da nicht das Bedürfnis. Wir sind noch damit beschäftigt, unsere 32 Jahre Ehe zu reflektieren. Wir warten mal, was das Jahr in dieser neuen Lebensform so bringt.





