Agon-Promotion: Etinosa Oliha kämpft in Dublin um die IBF-Weltmeisterschaft

Der Berliner Boxpromoter Ingo Volckmann schickt mit Etinosa Oliha bereits den vierten Boxer aus seinem Stall um eine WM-Krone. Am 8. August trifft der ungeschlagene Mittelgewichtler in Dublin auf den irischen Lokalmatador Aaron McKenna. Beide Boxer sind ungeschlagen und der Kampf verspricht spektakulären Boxsport.

Was einst als Hobby begann, hat Ingo Volckmann zu einem der erfolgreichsten Unternehmen im deutschen Profiboxen entwickelt. Der 58-jährige Berliner, der größtenteils auf Mallorca lebt, gründete 2017 die Boxpromotion Agon .

Damals war nicht abzusehen, dass Agon einmal zum führenden Berliner Profi-Boxstall aufsteigen würde. UnterVolckmanns Führung hat sich Agon rasch etabliert und entwickelt Boxer, die regelmäßig um Titel kämpfen. Am 8. August steht der nächste große Kampf an: Der Mittelgewichtler Etinosa Oliha (28) aus dem Agon-Stall trifft in Dublin auf den irischen Lokalmatador Aaron McKenna (26).

Die Arena ist mit 14.500 Zuschauern ausverkauft. Es geht um die vakante IBF-Weltmeisterschaft. Für Oliha ist es bereits der vierte WM-Kampf, den Volckmann als Promoter organisiert hat. Oliha, ein Italiener mit nigerianischen Wurzeln, zeigte sich im Vorfeld kämpferisch und zuversichtlich.

Er sagte: "Ich bin unglaublich glücklich und dankbar für diese Chance. Dafür habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Aaron ist ein guter Boxer, und ich respektiere ihn. Ich glaube aber fest an mich und meine Fähigkeiten.

Ich komme nach Irland, um zu gewinnen und den IBF-Titel nach Hause zu bringen.

" Oliha ist in 22 Profikämpfen ungeschlagen und hat zehn seiner Siege vorzeitig durch K.o. erreicht. Sein Gegner McKenna weist ebenfalls eine makellose Bilanz auf: 20 Kämpfe, 20 Siege, davon 10 durch K.o. Der Kampf verspricht dadurch eine hochkarätige und ausgeglichene Auseinandersetzung zu werden. Beide Boxer sind technisch versiert und schlagkräftig, sodass eine frühe Entscheidung möglich ist.

Für Agon bedeutet dieser Titelkampf einen weiteren Meilenstein in der beinahe siebenjährigen Geschichte. Volckmann, der selbst einst als Amateur boxte, hat mit Agon ein Netzwerk aus Trainern, Managern und Partnern aufgebaut, das talentierten Athleten den Weg zum Weltmeistertitel ebnen soll. Der Erfolg des Promotionsunternehmens basiert auf einer Mischung aus akribischer Planung, nationaler und internationaler Vernetzung sowie der Fähigkeit, vielversprechende Talente früh zu erkennen und systematisch zu fördern.

Der bevorstehende WM-Kampf in Dublin unterstreicht die Reputation von Agon als führende Kraft im Berliner Boxsport. Sollte Oliha siegen, wäre es der erste IBF-Titel für den Stall und ein weiterer Beweis für Volckmanns Händchen für talentierte Boxer. Die Atmosphäre in Dublin wird durch die Fanbasis von McKenna zusätzlich befeuert, doch Oliha und sein Team reisen mit dem klaren Ziel an, den Gürtel nach Europa zu holen.

Die Vorbereitung auf den Kampf umfasste intensives Training, dasStudium des Gegners und die Feinabstimmung der Strategie. Olihas unbekümmerter Kampfstil und seine Schlagkraft haben bereits in früheren Kämpfen für spektakuläre Momente gesorgt. McKenna gilt als technisch sauberer Boxer, der seine Gegner mit präzisen Kombinationen unter Druck setzt. Beide Athleten sind in derBlütezeit ihrer Karriere und streben den ersten Weltmeistertitel an.

Die Organisatoren erwarten ein spannendes Duell, das den Mittelgewichtsboxen im Fokus der internationalen Fachwelt rücken könnte. Für Agon ist jeder Titelgewinn ein Aushängeschild, das neue Sponsoren und Förderer anzieht. Volckmanns Weg vom Hobbyboxer zum Promoter zeigt, dass Leidenschaft und unternehmerisches Geschick zusammenkommen können, um nachhaltigen Erfolg zu schaffen. Der Kampf zwischen Oliha und McKenna ist somit nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein Zeichen für die wachsende Bedeutung deutscher Promotionsfirmen im internationalen Boxgeschäft





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boxen Weltmeisterschaft Agon Ingo Volckmann Etinosa Oliha Aaron Mckenna IBF Mittelgewicht Dublin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erneuerbare Energien in den USA: Trump gibt sich vorerst im Kampf gegen Windräder geschlagenIn den USA scheint es doch eine Zukunft für Windenergie zu geben. Ein gerichtlicher Rückzug öffnet wieder die Tür für neue Genehmigungsverfahren.

Read more »

Mo Salah und der Kampf gegen Ägyptens 'WM-Fluch'Auf den Schultern von Mo Salah ruhen Ägyptens Hoffnungen bei der WM 2026. Der Angreifer soll mit seinen Teamkollegen dafür sorgen, dass eine schwarze Serie ihr Ende findet.

Read more »

Panzer statt Transporter: Zeitenwende im Brandenburger Mercedes-WerkVom Sprinter zum Boxer: Mercedes will die Transporterfertigung in Ludwigsfelde aufgeben und verhandelt mit dem Panzerhersteller KNDS über die Transformation des Werks.

Read more »

Der Kampf um den heiligen Fluss: Was bleibt von der Taufe, wenn das Wasser verschwindet?Im Süden Iraks droht der heilige Fluss der Mandäer auszutrocknen. Wie die Erben von Johannes dem Täufer gegen das Verschwinden des Wassers ankämpfen.

Read more »