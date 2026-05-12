Die Analysten des EastFruit-Projekts bestätigen eine rasche Steigerung der Preise für Weißkohl in der Ukraine. delantero trend mit einer schnellen Reduzierung des Angebots an Gemüse aufgrund saisonaler Faktoren und gleichzeitig mit einem drohenden Agrar-Boom. Während die Nachfrage solide bleibt, tragen steigende Energiekosten und höhere Agrarrohstoffpreise bei, die Produktionskosten anzuheben. Anleger sollten jedoch die Chancen nutzen, die während des allgemeinen Marktaufschwungs liegen, auf den Felden und Plantagen zu entwickeln, während die traditionellen Märkte zusätzliche Risiken tragen.

Die Preise für Weißkohl in der Ukraine steigen an, prognostizieren die Analysten des EastFruit-Projekts. Der Anstieg spiegelt sich in der Nachfrage nach Rohstoffen wider, zumal die Ernte von 2025 aufgrund saisonaler Faktoren ablangscht.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage aufrecht, während die Energiekosten und Agrarrohstoffe explodieren. Dies spiegelt sich in steigenden Produktionskosten und steigenden Lebensmittelpreisen wider. Erstere Anzeichen eines feuernden Agrar-Booms sind bereits vorhanden; Weizen, Soja und Kakao verteuern sich, während Lebensmittelpreise vor einem Anstieg stehen könnten. Anleger sollten jedoch nicht vergessen, dass in diesem Umfeld auch Chancen liegen.

Während traditionelle Märkte das Risiko tragen, werden neue Felde und Plantagen neue Rohstoffe hervor bringen und den nächsten Rohstoffzyklus begünstigen. In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders attraktiv sind, um von diesem Trend zu profitieren - solidepositioned, strategisch relevant und mit hohem Aufwärtspotential





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