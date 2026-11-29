Immer wieder das Römische Reich. Seine Geschichte und Herrscher faszinieren Menschen bis heute. Auch Erfolgsautor Robert Harris. In 'Agrippa' widmet er sich einem mächtigen Feldherrn, der aber stets in zweiter Reihe stand. Ein Sachbuch beleuchtet derweil ein oft verschwiegenes System, ohne das Rom nie mächtig geworden wäre: Sklaverei.

Immer wieder das Römische Reich. Seine Geschichte und Herrscher faszinieren Menschen bis heute. Auch Erfolgsautor Robert Harris. In "Agrippa" widmet er sich einem mächtigen Feldherrn, der aber stets in zweiter Reihe stand.

Ein Sachbuch beleuchtet derweil ein oft verschwiegenes System, ohne das Rom nie mächtig geworden wäre: Sklaverei. Wer von Agrippa spricht, spricht auch von Augustus. Denn Marcus Vipsanius Agrippa, so der volle Name, ist der engste Vertraute des ersten römischen Kaisers. Schon in der Schulzeit lernen sie sich kennen - der spätere Herrscher heißt noch Gaius Octavius.

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Dann adoptiert ihn Caesar testamentarisch. Als Octavian wird er zum Erben des Ermordeten und steht plötzlich im Zentrum des römischen Bürgerkriegs. Agrippa bleibt Octavian treu, begleitet ihn als erfahrener Krieger auf Feldzügen, hilft ihm bei der Eroberung und Etablierung der Macht - und heiratet erst dessen Nichte, dann dessen Tochter. Agrippa, der nicht aus der römischen Oberschicht stammt, wird sogar als Nachfolger des Kaisers gehandelt.