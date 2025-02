Agüero Wetts auf Real Madrid's Sieg

Manchester City's ehemaliger Stürmer Sergio Agüero hat ein kurioses Wette im Vorfeld des Champions-League-Halbfinales gegen Real Madrid abgeschlossen. Er behauptete, dass Real Madrid Manchester City nicht besiegen könne und versprach, sich die Hoden abzuschneiden, wenn sie doch gewinnen sollten. Die Situation sorgte für viel Aufsehen in der Fußballwelt, insbesondere auf X (früher Twitter).

Auch diese Niederlage hatte bei City-Trainer Pep Guardiola Spuren hinterlassen. In seinem Podcast bei Som/Serem FCB verriet der frühere argentinische Nationalspieler, dass für ihn der Sieger bereits feststeht: „ Real Madrid kann City nicht schlagen.“ Und legte ein gewagtes Versprechen nach: „Wenn Sie City schlagen, schneide ich mir die Hoden ab.“Blöd nur, dass Manchester City eine Last-Minute-Niederlage hinnehmen musste.

Nach zwischenzeitlicher Führung gaben die Engländer das Spiel in der Schlussphase aus der Hand, Brahim Diaz (86.) und Jude Bellingham (90.+2) drehten die Partie für Real Madrid und ließen Trainer Carlo Ancelotti jubeln. Das Versprechen Agüeros wurde selbstverständlich nur mit einem zwinkernden Auge gemacht. Dennoch können sich X-Nutzer (früher Twitter) den ein oder anderen ironischen Kommentar nicht verkneifen.„Hat irgendjemand Agüero in den letzten Stunden gesehen?“Mit dem kuriosen Versprechen sorgte der Argentinier auf jeden Fall für eine Menge Lacher. Der frühere Weltklasse-Stürmer ist übrigens nicht der erste Fußballer, der vor einem Fußballspiel ein äußerst gewagtes Versprechen abgab. Der ehemalige Bayern-Star Arturo Vidal versprach vor der Copa América 2015, dass er sich beim Titelgewinn Chiles eine Glatze rasieren. Chile gewann – und der frühere Mittelfeld-Kämpfer hielt sein Versprechen.Der ehemalige belgische Nationalspieler Dries Mertens versprach vor der EM 2016, dass er nackt durch Brüssel laufen würde, wenn Belgien Europameister wird. Belgien schied allerdings im Viertelfinale aus. Glück für ihn – und vielleicht auch für die Stadt Brüssel. Auch England-Legende Gary Lineker versprach vor der Saison 2015/16, dass er in Unterhose die Sendung „Match oft the day“ moderieren würde, wenn Leicester City Meister wird. Die „Foxes“ gewannen sensationell die Premier League – und Lineker hielt sein Versprechen und moderierte nur im Schlüpfer





