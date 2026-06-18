Aguia Resources verzeichnet ersten Verkaufserfolg für Pampafós in Südbrasilien

Aguia Resources meldet Umsätze von 600.000 AUD innerhalb von 14 Tagen nach Projektstart für den Phosphatdünger Pampafós, darunter ein Großauftrag über 2.000 Tonnen von der Agrargenossenschaft Cotrisul und 1.000 Tonnen an kleinere Landwirte. Das Unternehmen sieht darin die Bestätigung seiner regionalen Marktstrategie.

Aguia Resources , ein Unternehmen, das sich auf Düngemittel spezialisiert hat, gab den ersten Verkaufserfolg für sein Produkt Pampafós bekannt. Innerhalb von nur 14 Tagen nach Projektstart konnten Umsätze in Höhe von 600.000 australischen Dollar (AUD) generiert werden.

Im Zentrum des Erfolgs steht ein Großauftrag über 2.000 Tonnen von der Agrargenossenschaft Cotrisul. Zusätzlich wurden 1.000 Tonnen an kleinere Landwirte in der Region abgesetzt. Das Unternehmen wertet diese early-market-Adoption als starkes Signal dafür, dass Pampafós als regionale Phosphorquelle für die Landwirtschaft in Südbrasilien auf reges Interesse stößt und im Markt angenommen wird. Der bedeutendste Abschluss ist der Vertrag mit Cotrisul, einer großen und einflussreichen Agrargenossenschaft im Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Die Bestellung über 2.000 Tonnen soll initiale Erlöse von etwa 1,36 Millionen brasilianischen Real bringen, was umgerechnet rund 380.000 AUD entspricht. Die Vereinbarung sieht eine Vorauszahlung von 10 Prozent vor. Die Abholung und Auslieferung des Produkts soll gemäß einem festen Zeitplan erfolgen, der an der Produktionskapazität des Verarbeitungswerks ausgerichtet ist.

Cotrisul ist ein zentraler Akteur in der Region: Die Genossenschaft unterstützt ihre über 2.500 Mitglieder (Stand 2025) mit Dienstleistungen wie Getreidehandel, Bereitstellung von Betriebsmitteln, technischer Beratung, Lagerung und weiteren landwirtschaftlichen Services. Mit Bruttoerlösen von mehr als 2 Milliarden Real ist sie finanziell sehr solide aufgestellt, was die Qualität und Tragfähigkeit des Auftrags unterstreicht. Parallel dazu konnte das Vertriebsteam von Aguia weitere 1.000 Tonnen Pampafós direkt an kleinere landwirtschaftliche Betriebe in der Region Caçapava verkaufen.

Von dieser Menge sind 500 Tonnen für Kunden mit Frühzahlerrabatt vorgesehen. Die Verkaufspreise für diese Transaktionen liegen zwischen 190 und 200 AUD pro Tonne. Timothy Hoskings, Managing Director und CEO von Aguia, kommentierte die ersten Verkäufe als eine wichtige Bestätigung der Geschäftsstrategie von Aguia Fertilizantes. Die direkte Einigung sowohl mit einer anerkannten Agrargenossenschaft als auch mit regionalen Landwirten stärke das Vertrauen in Pampafós als verlässliche Phosphorquelle.

Der bereits geschlossene zweijährige Vertrag verbessere zudem die Planbarkeit und könne bei steigender Produktionskapazität die Grundlage für deutlich höhere Mengen in der Zukunft legen. Die Relevanz von Pampafós liegt laut Unternehmen in seiner spezifischen Eignung für die Bodenbedingungen in Rio Grande do Sul. Es handelt sich nicht um einen herkömmlichen, leicht löslichen Phosphatdünger, sondern um ein Produkt mit kontrollierter Freisetzung. In vielen Böden der Region ist der pH-Wert niedrig, also sauer.

Sehr leicht lösliche Phosphatdünger werden in solchen Böden schnell gebunden, sodass der Phosphor langfristig für die Pflanzen weniger verfügbar bleibt. Pampafós soll den Nährstoff langsamer und über einen längeren Zeitraum freisetzen, was zu einer effizienteren Nutzung führen und besser zu bestimmten Anbausystemen passen soll. Die Wahl des richtigen Phosphordatenträgers hängt, so Aguia, von Faktoren wie der Kulturpflanze, der Vorgeschichte des Feldes, der Bewässerung und der genauen Bodenchemie ab.

Die Nachfrage nach dem Produkt ist nach Unternehmensangaben breit und kommt aus mehreren Regionen Brasiliens. Seit dem Erhalt der Betriebsgenehmigungen hat das Vertriebsteam Pampafós bereits über 100 potenziellen Kunden vorgestellt. Es liegen Anfragen aus Bundesstaaten wie Bahia, Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná und Santa Catarina vor. Für die bevorstehende wichtige Ausbringungszeit im vierten Quartal 2026 werden etwa 5.000 weitere Tonnen für kurzfristige Lieferungen verhandelt, wobei die abschließenden Bestelldokumente in den kommenden Wochen erwartet werden.

Parallel dazu führt das Unternehmen fortgeschrittene Gespräche mit der Banco Daycoval über eine Betriebsmittel-Finanzierung. Diese Mittel sollten für laufende Kosten wie Produktion, Lagerung und Logistik eingesetzt werden können, um das weitere Wachstum zu unterstützen. Die positiven ersten Verkaufserfolge zeigen laut Aguia, dass die regionale Strategie, eine lokale Phosphorquelle für den südbrasilianischen Agrarmarkt anzubieten, aufgeht. Die Kombination aus einem starken Partner wie Cotrisul und der direkten Akquise bei Landwirten schafft eine solide Basis.

Die Finanzierungsgespräche und diePipeline für das nächste Jahr deuten auf eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung hin, sofern die Produktion stabil hochgefahren und die Logistik sichergestellt werden kann





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