Ägypten trennt sich von Nationaltrainer Hossam Hassan

Der ägyptische Verband EFA trennt sich von Nationaltrainer Hossam Hassan. Als Grund nennt er negative Auswirkungen auf Image und Stabilität der Mannschaft.

Der ägyptische Fußballverband EFA hat Nationaltrainer Hossam Hassan (60) entlassen. Als Grund nennt der Verband unter anderem negative Auswirkungen auf das positive Image und die Stabilität der Nationalmannschaft. Die Trennung folgt auf einen Skandal, der sich abseits des Spielfelds abgespielt hatte.

Trotz des historischen Achtelfinales bei der WM 2026 im vergangenen Sommer ist die Zeit des Trainers damit beendet. Hassan hatte Ägypten im Turnier erstmals in die K.-o.-Runde geführt, verlor dort jedoch gegen den späteren Finalisten Argentinien.

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Hotel-Eklat im August als Auslöser

Der Konflikt, der zur Trennung führte, begann im August, als Aufnahmen einer wilden Auseinandersetzung in einem Luxushotel auftauchten. Die Bilder zeigen einen Streit, der die Schlagzeilen in Ägypten dominierte.

Ägyptischen Medienberichten zufolge sollen sich in dem Hotel die beiden Ehefrauen des Trainers gestritten haben. Aus dem verbalen Streit soll sich offenbar eine handfeste Prügelei entwickelt haben. Demnach sollen Fäuste und sogar Gegenstände geflogen sein, bevor Hotelmitarbeiter und Sicherheitspersonal eingriffen.

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Auf den kursierenden Aufnahmen ist laut den Berichten zu sehen, wie Hassan während des Tumults plötzlich das Bewusstsein verliert. Der Nationaltrainer wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Auch die Polizei soll sich mit dem Vorfall befasst haben.

Daraufhin belegte der Oberste Rat für Medienregulierung in Ägypten Hassan mit einem Auftrittsverbot in den Medien. Damit war der Trainer nicht nur sportlich, sondern auch öffentlich unter Druck geraten.

EFA begründet Entlassung mit Image-Schaden

Der Verband EFA begründete die Entscheidung ausdrücklich mit den Folgen des Vorfalls für das Bild der Nationalmannschaft. Nach Darstellung des Verbands haben die Ereignisse die Stabilität des Teams gefährdet.

Neben dem Hotelvorfall sorgte Hassan auch während der WM 2026 für Schlagzeilen. Er geriet im Zusammenhang mit Lionel Messi (39) in einen heftigen Wutausbruch gegen den Schiedsrichter. Zudem warf er der Fifa vor, die Weltmeisterschaft sei manipuliert.

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Laut Berichten soll Hassan außerdem in Richtung argentinischer Fans gespuckt haben. In einer seiner Äußerungen behauptete der Trainer sinngemäß, es gehe nur ums Geld und man wolle, dass Messi im Turnier bleibe. Diese Vorwürfe wurden in der Berichterstattung mit der Entscheidung des Verbands in Verbindung gebracht.

Sportlicher Rekord und offene Folgen für Ägypten

Die Entlassung beendet eine Amtszeit, die sportlich mit einem Rekord verbunden war. Hassan hatte die ägyptische Auswahl bei der WM 2026 erstmals in die K.-o.-Runde geführt.

Der Weg dorthin führte über einen Sieg gegen Australien. Im Achtelfinale gegen den späteren Finalisten Argentinien endete das Turnier für Ägypten jedoch. Damit steht der Verband nun vor der Aufgabe, die Nationalmannschaft neu auszurichten.

Für die ägyptische Nationalmannschaft bedeutet der Schritt einen Umbruch nach einem der bislang erfolgreichsten Turniere der jüngeren Geschichte. Der Verband muss nun einen Nachfolger finden, der sportlichen Erfolg und ein stabiles Umfeld verbinden kann.