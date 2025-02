Ägypten und Jordanien fordern sofortigen Wiederaufbau des Gazastreifens und lehnen Umsiedlungspläne ab

Ägypten und Jordanien setzen sich für einen sofortigen Wiederaufbau des Gazastreifens ein und lehnen die Umsiedlungs-Pläne von US-Präsident Trump ab. Beide Länder fordern die vollständige Umsetzung der Waffenruhevereinbarung, die Freilassung israelischer Geiseln und die Einfuhr humanitärer Hilfe. Israel hingegen droht mit einem neuen Krieg, sollte die Hamas die Geiseln nicht bis Samstag freigeben.

Ägypten und Jordanien haben sich für einen sofortigen Wiederaufbau des Gazastreifen s ausgesprochen und sich gegen Umsiedlung s-Pläne von US-Präsident Donald Trump gewandt. Nach einem Telefonat betonten beide Länder die Notwendigkeit, die Waffenruhe im Gazastreifen vollständig umzusetzen. Das ägyptische Präsidialbüro teilte mit, dass beide Seiten die Freilassung israelischer Geiseln und inhaftierter Palästinenser sowie die Einfuhr humanitärer Hilfe als zentrale Punkte sahen.

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz drohte hingegen an, im Fall von Nicht-Befolgung der Forderung nach Freilassung israelischer Geiseln bis Samstag einen neuen Gaza-Krieg zu beginnen. Dieser solle sich in seiner Intensität vom letzten Konflikt unterscheiden. Ein Sprecher der Hamas verwies auf laufende Verhandlungen und erklärte, dass man in Bezug auf israelische oder amerikanische Drohungen keine Einigung eingehen werde.Die Forderung nach sofortigem Wiederaufbau steht im Kontrast zu dem von US-Präsident Trump vorgestellten Plan zur Wiederherstellung des Gazastreifens, der eine US-Kontrolle und eine Umsiedlung der Bevölkerung vorsieht. Dieser Plan stieß auf heftige Kritik in der internationalen Gemeinschaft und wird von Ägypten und Jordanien vehement abgelehnt





