Ägypten verpasst Sensation gegen Belgien: 1:1 durch Eigentor nach Lukaku-Einwechslung

Ägypten führt lange gegen Belgien, aber Romelu Lukaku wird zum Joker: Nur 23 Sekunden nach seiner Einwechslung erzwingt er ein Eigentor zum 1:1-Endstand. Die Nordafrikaner warten weiter auf ihren ersten WM-Sieg.

Die ägyptische Fußball nationalmannschaft war am Sonntag im Lumen Field von Seattle nah dran, Geschichte zu schreiben. In ihrem vierten WM-Spiel überhaupt führten die Nordafrikaner lange gegen den hohen Favoriten Belgien und standen kurz vor dem ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

Doch dann kam Romelu Lukaku. Der belgische Stürmer wurde in der 65. Minute eingewechselt und drehte die Partie innerhalb von Sekunden. Am Ende hieß es 1:1, ein Ergebnis, das beide Mannschaften nicht zufriedenstellte, aber die Spannung in der Gruppe B aufrechterhielt.

Ägypten begann mutig und überraschte die belgische Defensive mit schnellen Gegenstößen. Bereits in der 20. Minute nutzte die Mannschaft von Trainer Rui Vitória eine ihrer wenigen Chancen eiskalt. Mohamed Salah, der sonst oft im Mittelpunkt steht, agierte diesmal als Vorbereiter.

Sein Pass in die Tiefe erreichte Ashour, der aus zentraler Position aus rund 20 Metern abzog. Der Ball schlug unhaltbar für Thibaut Courtois im rechten Eck ein. Die Führung war verdient, denn Ägypten verteidigte leidenschaftlich und ließ Belgien kaum Raum für Kombinationen. Kevin De Bruyne, der belgische Spielmacher, wurde immer wieder von mehreren Gegenspielern bedrängt und fand keine Lücken.

Auch nach der Pause blieb Ägypten gefährlich. Ashour hatte in der 55. Minute die Chance zum 2:0, scheiterte aber am Pfosten. Nur fünf Minuten später vergab Omar Marmoush eine noch größere Möglichkeit, als er freistehend vor Courtois den Ball über das Tor setzte.

Dann kam die 65. Minute. Roberto Martínez, der belgische Trainer, reagierte auf die schwache Vorstellung und brachte Romelu Lukaku. Der Torjäger von Inter Mailand sollte für mehr Wucht im Angriff sorgen.

Und er tat es auf Anhieb. Nur 23 Sekunden nach seiner Einwechslung flankte Thomas Meunier von der rechten Seite scharf in den Strafraum. Lukaku war noch nicht einmal am Ball, aber seine bloße Anwesenheit genügte: Unter seinem Druck wollte der ägyptische Verteidiger Hany klären, lenkte die Kugel aber unglücklich ins eigene Tor. Es war der Ausgleich, ein Tiefschlag für die kämpferischen Ägypter, die bis dahin alles richtig gemacht hatten.

In der verbleibenden Spielzeit entwickelte sich bei brütender Hitze von über 30 Grad ein offener Schlagabtausch. Beide Teams wollten den Sieg, aber die Kräfte ließen nach. Die beste Gelegenheit hatte Belgien in der 88. Minute, als Brandon Mechele nach einer Ecke zum Kopfball kam, doch Ägyptens Torwart Shoubeir parierte glänzend.

So blieb es beim 1:1, einem Ergebnis, das die Geschichte des ägyptischen Fußballs nicht um ein erstes WM-Spiel bereicherte, aber immerhin zeigte, dass die Mannschaft mit den Großen mithalten kann. Belgien hingegen verhinderte einen Fehlstart, muss aber noch Steigerungen zeigen, um die Erwartungen zu erfüllen. Die Enttäuschung auf ägyptischer Seite war greifbar, denn der Sieg war zum Greifen nah. Trainer Rui Vitória lobte dennoch den Kampfgeist seiner Mannschaft.

Wir haben gegen einen der Topfavoriten gespielt und uns hervorragend verkauft. Leider haben wir es versäumt, das Tor nachzulegen, und so ein Gegentor gefangen. Aber wir sind noch im Turnier, und mit solchen Leistungen können wir in den nächsten Spielen punkten. Auch die belgische Presse zollte Respekt: Ägypten war der bessere Gegner, schrieb die Zeitung Het Laatste Nieuws.

Ohne die Einwechslung von Lukaku, der nur durch seine Präsenz wirkte, hätte Belgien verloren. Das Remis war glücklich, aber die Mannschaft muss sich steigern. Nächster Gegner für Ägypten ist Spanien, für Belgien geht es gegen Kap Verde. Die Ausgangslage in der Gruppe ist offen, und beide Teams haben noch alle Chancen auf das Achtelfinale





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